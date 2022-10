Nufilmavo Rusijoje sudužusio naikintuvo pilotą: pralemeno vos keletą žodžių

Vaizdo įraše vienas iš įvykio liudininkų nufilmavo Su-34 naikintuvo pilotą, kuris katapultavosi. Pilotas užfiksuotas jau nusileidęs su parašiutu ant žemės, tiesa, jis guli ir negali nei atsistoti, nei nusiimti parašiuto.

Liudininkai, priėję prie piloto, su juo taip pat užmezgė pokalbį:

– Viskas gerai?

– Taip.

– [Naikintuvas] buvo numuštas, tiesa?

– Ne.

– Leisk, aš tau padėsiu.

Sužeista mažiausiai 19 asmenų

Kiek vėliau Rusijos atstovai pranešė, kad po naikintuvo smūgio Jeiske sužeistų asmenų skaičius pasiekė 19.

Rusijos pietvakariuose netoli sienos su Ukraina esančio Jeisko miesto gyvenamajame rajone pirmadienį sudužo rusų karinis lėktuvas, pranešė Rusijos naujienų agentūros, remdamosi šalies gynybos ministerija.

Pasak ministerijos, naikintuvas-bombonešis „Su-34“ prie Azovo jūros esančiame mieste nukrito po to, kai pakilimo metu užsidegė vienas iš jo variklių.

❗️ In #Russia, a Su-34 military aircraft crashed on a residential building in #Yeysk (#Krasnodar region).



The pilot managed to eject. His parachute is clearly visible in the first picture.



At least 15 apartments were damaged, according to Ministry of Emergency Situations. pic.twitter.com/v82QUo6KhA October 17, 2022

Ministerija nurodė, kad lėktuvas kilo mokomajam skrydžiui iš Pietinio karinio rajono karinio aerodromo.

Abu įgulos nariai saugiai išsigelbėjo, tačiau lėktuvas nukrito viename iš gyvenamojo rajono kiemų ir sukėlė gaisrą, smūgio metu sprogus tonoms degalų, pranešė ministerija netrukus po to, kai socialiniuose tinkluose pasirodė nuotraukų ir vaizdo įrašų, kuriuose matyti liepsnų apimti pastatai.

Gaisras apėmė penkis devynaukščio daugiabučio aukštus, pranešė gelbėjimo tarnybų atstovai, kuriuos cituoja Rusijos valstybinės agentūros.

Pasak tarnybų, liepsnos išplito maždaug 2 tūkst. kvadratinių metrų plote.

According to Russian Emergency Ministry, the number of victims in #Yeysk has increased to 19, four in serious condition.



Eight of them have severe burns and carbon monoxide poisoning.



At least three deaths are also reported. pic.twitter.com/Rnf2NKAkoG — NEXTA (@nexta_tv) October 17, 2022

Jeiskas įsikūręs prie Azovo jūros Taganrogo įlankos. Priešingame krante yra Rusijos kontroliuojamas Ukrainos Mariupolio miestas.