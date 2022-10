Vengrija išreiškė malonę Putinui: nesutinka, kad Europoje būtų treniruojami Ukrainos kariai

UNIAN rašo, kad Vengrijos užsienio reikalų ministras Peteris Szijjarto vėliau pripažino nebalsavęs už idėją, kad karinės misijos Ukrainoje sukūrimą.

Tiesa, Vengrijos sprendimas neužkerta kelio šios idėjos įgyvendimui, tačiau pati valstybė skirtingose misijose su ukrainiečių kariais dalyvauti atsisako.

‼️ #Hungary was the only #EU country that did not support the initiative to train the #Ukrainian military in the Union countries. pic.twitter.com/GUNxdUeJPs