Norvegija siūlys JT rezoliuciją, reikalaujančią, kad Izraelis panaikintų pagalbos Gazai apribojimus

„Norvegija ketina imtis tolesnių veiksmų po šio (TTT) sprendimo, priimdama naują rezoliuciją JT Generalinėje Asamblėjoje“, – spaudos konferencijoje sakė E. Barthas Eide.
Skandinavijos šalis inicijavo JT rezoliuciją, prašydama TTT patariamosios nuomonės dėl Izraelio įsipareigojimų, o teismas trečiadienį nusprendė, kad Izraelis privalo užtikrinti Gazos Ruožo gyventojų pagrindinius poreikius, įskaitant visko, ko jiems reikia išgyvenimui, tiekimą.
