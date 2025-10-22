Kalendorius
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Izraelyje

Norvegija siūlys JT rezoliuciją, reikalaujančią, kad Izraelis panaikintų pagalbos Gazai apribojimus

2025-10-22 19:54 / šaltinis: BNS
2025-10-22 19:54

Norvegija siūlys Jungtinių Tautų (JT) Generalinės Asamblėjos rezoliuciją, kuria būtų reikalaujama, kad Izraelis panaikintų pagalbos palestiniečiams apribojimus, trečiadienį po Tarptautinio Teisingumo Teismo (TTT) sprendimo dėl šio karo pareiškė užsienio reikalų ministras Espenas Barthas Eide. 

Kas galėtų valdyti Gazos Ruožą po karo? Tarp kandidatų – netikėta asmenybė (nuotr. SCANPIX)

„Norvegija ketina imtis tolesnių veiksmų po šio (TTT) sprendimo, priimdama naują rezoliuciją JT Generalinėje Asamblėjoje“, – spaudos konferencijoje sakė E. Barthas Eide. 

Skandinavijos šalis inicijavo JT rezoliuciją, prašydama TTT patariamosios nuomonės dėl Izraelio įsipareigojimų, o teismas trečiadienį nusprendė, kad Izraelis privalo užtikrinti Gazos Ruožo gyventojų pagrindinius poreikius, įskaitant visko, ko jiems reikia išgyvenimui, tiekimą.

