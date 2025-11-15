 
Kalendorius
Lapkričio 15 d., šeštadienis
Vilnius +4°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
2
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > Kitos šalys

Netoli Argentinos sostinės nugriaudėjo keli sprogimai, kilo didelis gaisras, sužeista virš 20 žmonių

2025-11-15 14:16 / šaltinis: BNS
2025-11-15 14:16

Netoli Argentinos sostinės esančiame pramonės parke penktadienį nugriaudėjo keli galingi sprogimai, kurie sukėlė didžiulį gaisrą ir buvo sužeista daugiau nei 20 žmonių.

Ugniagesiai (Greta Skaraitienė/ BNS nuotr.)

Netoli Argentinos sostinės esančiame pramonės parke penktadienį nugriaudėjo keli galingi sprogimai, kurie sukėlė didžiulį gaisrą ir buvo sužeista daugiau nei 20 žmonių.

REKLAMA
2

Naujienų agentūros AFP žurnalistai netoli įvykio vietos, esančios netoli judriausio šalies tarptautinio oro uosto, pasakojo, kad į naktinį dangų kilo tiršti juodų dūmų kamuoliai ir siautėjo oranžinės liepsnos.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Sprogimai ir gaisrai, kilę skirtingose ​​gamyklose, yra milžiniški“, – sakė Eseisos miesto, kur įvyko nelaimė, meras Gastonas Granadosas.

REKLAMA
REKLAMA

„Bandome suvaldyti (gaisrą) ir jį užgesinti, bet kol kas mums nepavyko“, – sakė jis C5N televizijai, pridurdamas, kad išdužo jo paties namo langai ir kad iš apylinkių evakuojamos šeimos.

REKLAMA

Ligoninės direktorius Carlosas Santoro teigė, kad jo įstaigoje gydomi 22 sužeisti pacientai.

Jis pridūrė, kad tarp jų yra pacientas, patyręs širdies smūgį, ir nėščia moteris, kenčianti nuo kvėpavimo takų problemų.

Vietos žiniasklaida pranešė, kad ugniagesiai šeštadienio rytą vis dar kovojo su gaisru.

„Tai sudėtingas gaisras. Tai bus ilgalaikis gaisras“, – sakė Buenos Airių provincijos civilinės gynybos direktorius Fabianas Garcia (Fabijanas Garsija).

Pramonės zonoje įsikūrusios kelios padangas, chemijos produktus ir kitas prekes gaminančios įmonės.

Vietos žiniasklaida pranešė, kad sprogimai ir gaisrai nuniokojo penkias skirtingas gamyklas, o AFP žurnalistai pranešė, kad bent vienas gamyklos pastatas virto pelenais.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų