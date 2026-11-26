„Andy ramiai mirė namuose, apsuptas šeimos, pirmadienį, lapkričio 23 dieną“, – sakoma pranešime.
Mirė buvęs „Duran Duran“ gitaristas Andy Tayloras
A. Tayloro roko ir fanko įkvėpti rifai skambėjo britų grupės šokių aikštelių hituose, tokiuose kaip „Girls on Film“ ir „Rio“, ir padėjo apibrėžti devintojo dešimtmečio skambesį.
Grupės lyderis Simonas Le Bonas buvo grupės veidas, tačiau sinkopuotos A. Tayloro gitaros partijos padėjo sukurti išskirtinį skambesį, sujungusį pankroko ir šokių muzikos įtakas. Dėl šio skambesio grupė tapo viena iš JK judėjimo „New Romantic“ lyderių.
Devintajame dešimtmetyje grupė sulaukė didžiulės sėkmės, o jos populiarumas JAV buvo lyginamas su bitlomanija.
Jie pardavė daugiau nei 100 mln. įrašų, turėjo 30 populiariausiųjų 40-uko singlų gimtojoje Jungtinėje Karalystėje ir 21 populiariausiųjų 40-uko hitą JAV.
Grupė, labiausiai garsėjanti tokiais laikui nepavaldžiais hitais kaip „Rio“ ir „Hungry Like the Wolf“, taip pat buvo viena pirmųjų, pasinaudojusių atsiradusiais muzikiniais vaizdo klipais ir sukūrusių rafinuotą, gundantį įvaizdį.
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