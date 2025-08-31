Netanyahu pranešė, kam buvo suduotas smūgis

„Mes smogėme „Hamas“ atstovui spaudai, šios nusikalstamos ir žudikiškos organizacijos atstovui spaudai Abu Obeidai“, – sakė B. Netanyahu, kurio žodžiai cituojami vyriausybės posėdžio išraše.
„Tikiuosi, kad jis buvo sunaikintas, bet pastebiu, kad „Hamas“ pusėje nėra nė vieno žmogaus, kuris galėtų tai patikslinti“, – pridūrė Izraelio ministras pirmininkas.
„Hamas“ atstovas spaudai jau daugelį metų reguliariai pasirodydavo palestiniečių smogikų vaizdo pranešimuose, dėvėdamas karinę aprangą ir veidą slepiančią raudoną skarelę – kufiją.
Sunaikino vyriausiąją grupuotės vadovybę
Per beveik 23 mėnesius trunkantį pragaištingą karą Gazos Ruože Izraelis, po 2023 m. spalio 7 d. įvykdyto išpuolio pažadėjęs išnaikinti smogikus, sunaikino vyriausiąją grupuotės vadovybę.
Izraeliui nužudžius „Hamas“ politinį vadovą Ismailą Haniyeh, ginkluotojo sparno vadovą Mohammedą Deifą ir „Hamas“ lyderį Yahyą Sinwarą, kurį Izraelis kaltina vadovavus spalio 7 d. išpuoliui, taip pat eilę kitų vadų ir politinių veikėjų, islamistų judėjimas labai susilpnėjo.
Sekmadienį „Hamas“ patvirtino, kad žuvo Mohammedas Sinwaras, kuris buvo laikomas jos vadu Gazos Ruože. Tuo tarpu Izraelis apie jo žūtį per antskrydį buvo paskelbęs daugiau nei prieš tris mėnesius.
Oficialiais duomenimis grindžiamu naujienų agentūros AFP skaičiavimu, 2023 m. spalį per „Hamas“ išpuolį Izraelio pietuose žuvo 1 219 žmonių.
Be to, per išpuolį buvo pagrobtas 251 įkaitas. Manoma, kad 47 įkaitai tebelaikomi Gazos Ruože, o maždaug 20 iš jų vis dar yra gyvi.
Remiantis „Hamas“ valdomos Gazos ruožo sveikatos apsaugos ministerijos duomenimis, kuriuos Jungtinės Tautos laiko patikimais, per Izraelio atsakomąjį puolimą žuvo mažiausiai 63 459 palestiniečiai, dauguma žuvusiųjų – civiliai gyventojai.
