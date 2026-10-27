Nerimas ore: keleivis grasino užgrobti lėktuvą

Remiantis baudžiamojo skundo kopija, 25-erių vyras esą parašė, kad „užgrobs šitą“ lėktuvą (jis taip pat pavartojo keiksmažodį) ir „sudaužys tik tavo sėdynių eilę“. Dokumente nenurodoma, kokiu būdu žinutė buvo išsiųsta ir kam ji buvo adresuota.
Las Vegaso policija pranešė sulaikiusi vyrą, gavusi pranešimą apie asmenį, kuris šeštadienio vakaro skrydžio į Niuarką Naujojo Džersio valstijoje metu „grasino įvykdyti teroro aktą“. Vyras buvo sulaikytas įtariant, kad grasino įvykdyti teroro aktą arba pateikė melagingą informaciją apie tokį aktą. Už tai gresia nuo vienų iki 20 metų laisvės atėmimo bausmė.
Vyro advokatas į prašymą pakomentuoti situaciją iš karto neatsakė. Pirmą kartą prieš teismą įtariamasis turėtų stoti antradienį.
Skrydžių stebėjimo platformos „Flightradar24“ duomenimis, naktinį reisą vykdęs lėktuvas į oro uostą grįžo nepraėjus nė valandai po pakilimo.
Lėktuvo skrydis buvo atidėtas nakčiai
Oro bendrovė „United Airlines“ patvirtino, kad lėktuvas, kuriuo skrido 150 keleivių, saugiai grįžo į Las Vegasą dėl „galimos grėsmės saugumui“. Skrydis buvo atidėtas nakčiai, o sekmadienio rytą lėktuvas išskrido į Niuarką.
JAV Federalinė aviacijos administracija (FAA) patvirtino tirsianti incidentą. Elektroniniame laiške naujienų agentūrai AP ji nurodė, kad nuo 2026 m. pradžios jau užregistruota daugiau kaip 1,4 tūkst. netinkamo keleivių elgesio incidentų.
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