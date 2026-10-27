Vilniuje turėję leistis 2 „Air Baltic“ lėktuvai nukreipti į Rygą

Pasak įmonės, skrydžiai iš Vilniaus į Taliną ir Rygą atidėti iki 11 valandos.
Hidrometeorologijos tarnybos duomenimis, rūkas Vilniaus mieste turėtų būti matomas iki 11 valandos.
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FOTOGALERIJA. Vilniaus oro uostas
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Dėl tiršto rūko antradienio rytą buvo paveikti du skrydžiai – iš Talino ir Rygos į Vilnių skridę Latvijos bendrovės „Air Baltic“ lėktuvai nukreipti į Rygos oro uostą, BNS informavo Lietuvos oro uostai (LTOU).
Dėl tiršto rūko antradienio rytą buvo paveikti du skrydžiai – iš Talino ir Rygos į Vilnių skridę Latvijos bendrovės „Air Baltic“ lėktuvai nukreipti į Rygos oro uostą, BNS informavo Lietuvos oro uostai (LTOU).
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