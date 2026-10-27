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TV3 naujienos > Užsienis > Europa

„Ryanair“ lėktuve paskelbtas avarinis signalas: oro uoste laukė medikai

2026-10-27 09:04 / šaltinis: tv3.lt
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2026-10-27 09:04
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„Ryanair“ lėktuvas, skridęs iš Sevilijos į Mančesterį, likus maždaug 20 minučių iki nusileidimo paskelbė avarinį signalą 7700. To priežastis – vienam iš keleivių pasidarė bloga. Nusileidus lėktuvui, keleivio jau laukė medikų komandos.

Ryanair (nuotr. 123rf.com)

„Ryanair“ lėktuvas, skridęs iš Sevilijos į Mančesterį, likus maždaug 20 minučių iki nusileidimo paskelbė avarinį signalą 7700. To priežastis – vienam iš keleivių pasidarė bloga. Nusileidus lėktuvui, keleivio jau laukė medikų komandos.

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Kaip praneša „The Mirror“, incidentas įvyko spalio 25 d. „Boeing 737-800“ lėktuve, kurio registracijos numeris EI-DWX. Jis vykdė skrydį RYR56QH iš Sevilijos Ispanijoje į Mančesterį Jungtinėje Karalystėje. Likus maždaug 20 minučių iki numatyto nusileidimo, įgula paskelbė avarinį kodą 7700.

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Vėliau paaiškėjo, kad signalas buvo paskelbtas vienam iš keleivių pasijutus blogai.

Lėktuvas tęsė skrydį į Mančesterį ir saugiai nusileido vietos oro uoste. Ten keleivio jau laukė medikų komandos, pasirengusios suteikti jam būtiną pagalbą.

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„Flightradar24“ duomenimis, lėktuvas iš Sevilijos turėjo pakilti 20.20 val. vietos laiku, tačiau iš tikrųjų pakilo tik 21.33 val. Mančesteryje jis nusileido 23.30 val.

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Keleviui pasidarė bloga

„Ryanair“ atstovas patvirtino, kad lėktuve įvyko incidentas, dėl kurio prireikė medikų pagalbos, rašo „Onet“.

„Skrydžio metu keleiviui pasidarė bloga, todėl įgula iš anksto iškvietė medikus, kad šie lauktų lėktuvo po jo nusileidimo Mančesteryje“, – „The Mirror“ cituojamas oro linijų bendrovės atstovas.

Primename, kad kodas 7700 yra universalus atsakiklio avarinis kodas, kurį pilotas įjungia iškilus netikėtai grėsmei ar techninėms problemoms, dėl kurių reikia skubios pagalbos.

Tai ne visada reiškia rimtą pavojų – dažnai šis kodas naudojamas kaip saugumo procedūros dalis, pavyzdžiui, įvykus nedideliam gedimui, pablogėjus įgulos nario savijautai arba prireikus suteikti lėktuvui pirmenybę tūpti.

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