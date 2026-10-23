Japonijoje užsidegė ukrainiečių lėktuvas

Liepsnos buvo užgesintos, niekas nenukentėjo, tačiau gaisro priežastis kol kas nežinoma.
Japonijoje užsiliepsnojo Ukrainos lėktuvas
Dėl incidento oro uostas laikinai uždarė kilimo ir tūpimo taką, tačiau vėliau atnaujino veiklą.
Incidentas įvyko spalio 22 d. apie 19:20 vietos laiku.
Gaisras buvo greitai užgesintas, po to „An-124“ pats nuvažiavo į stovėjimo vietą. Avarinės tarnybos apžiūrėjo kilimo ir tūpimo taką, jis buvo uždarytas maždaug 15 minučių. Remiantis Japonijos žiniasklaidos pranešimais, niekas nenukentėjo.
Šiuo metu nėra informacijos apie galimus orlaivio pažeidimus ar gaisro priežastį. Taip pat nežinoma, kokį krovinį vežė orlaivis. „Antonov Airlines“ kol kas nekomentavo situacijos.
„An-124-100 „Ruslan“ yra Ukrainos sunkiasvoris transportinis lėktuvas, skirtas gabenti didelių gabaritų krovinius, sveriančius iki 120 tonų. Japonijos žiniasklaidos duomenimis, tokie lėktuvai skrydžius į Čiubu oro uostą pradėjo vykdyti maždaug prieš mėnesį.
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