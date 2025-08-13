Naujos detalės: Trumpas ir Putinas susitiks karinėje bazėje

Penktadienį abu lyderiai susitiks aptarti galimybių užbaigti daugiau nei trejus metus trunkantį karą Ukrainoje – tai bus pirmasis jų atskiras aukščiausiojo lygio susitikimas po to, kuris 2018 m. įvyko Helsinkyje.
Netoli Aliaskos valstijos sostinės Ankoridžo esančią Jungtinę Elmendorfo-Richardsono bazę sudaro Elmendorfo karinių oro pajėgų bazė ir kariuomenės Ričardsono fortas. 2010 m. šios dvi bazės buvo sujungtos į vieną.
Bazėje yra įsikūrę tokie padaliniai kaip Aliaskos vadavietė, kuri yra atsakinga už JAV pajėgas šioje valstijoje, ir Aliaskos NORAD regionas, padedantis užtikrinti oro erdvės kontrolę ir perspėjimą apie grėsmes.
JAV kariuomenė reguliariai aptinka ir apgręžia Rusijos orlaivius, kurie priartėja prie Amerikos oro erdvės Aliaskoje, su Maskvos lėktuvais susisiekdama vizualiai arba elektroniniu būdu.
Plataus masto Rusijos invazija Ukrainoje prasidėjo 2022 m. vasarį, o D. Trumpas pirmuosius savo antrosios kadencijos mėnesius praleido bandydamas tarpininkauti sudarant taikos susitarimą, tačiau jokio proveržio pasiekti jam kol kas nepavyko.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!