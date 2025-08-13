Kalendorius
Rugpjūčio 13 d., trečiadienis
Vilnius +22°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
1
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > JAV

Naujos detalės: Trumpas ir Putinas susitiks karinėje bazėje

2025-08-13 18:25 / šaltinis: ELTA
2025-08-13 18:25

JAV prezidento Donaldo Trumpo ir jo kolegos iš Rusijos Vladimiro Putino aukščiausiojo lygio susitikimas įvyks Jungtinėje Elmendorfo-Richardsono bazėje Aliaskoje, trečiadienį pranešė vienas oficialus Baltųjų rūmų asmuo.

Trumpas grasina Putinui sankcijomis, tačiau prisipažįsta: „Nenoriu to daryti, rusai yra puikūs žmonės“ (nuotr. SCANPIX) tv3.lt fotomontažas

JAV prezidento Donaldo Trumpo ir jo kolegos iš Rusijos Vladimiro Putino aukščiausiojo lygio susitikimas įvyks Jungtinėje Elmendorfo-Richardsono bazėje Aliaskoje, trečiadienį pranešė vienas oficialus Baltųjų rūmų asmuo.

REKLAMA
1

Penktadienį abu lyderiai susitiks aptarti galimybių užbaigti daugiau nei trejus metus trunkantį karą Ukrainoje – tai bus pirmasis jų atskiras aukščiausiojo lygio susitikimas po to, kuris 2018 m. įvyko Helsinkyje.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Netoli Aliaskos valstijos sostinės Ankoridžo esančią Jungtinę Elmendorfo-Richardsono bazę sudaro Elmendorfo karinių oro pajėgų bazė ir kariuomenės Ričardsono fortas. 2010 m. šios dvi bazės buvo sujungtos į vieną.

REKLAMA
REKLAMA

Bazėje yra įsikūrę tokie padaliniai kaip Aliaskos vadavietė, kuri yra atsakinga už JAV pajėgas šioje valstijoje, ir Aliaskos NORAD regionas, padedantis užtikrinti oro erdvės kontrolę ir perspėjimą apie grėsmes.

REKLAMA

JAV kariuomenė reguliariai aptinka ir apgręžia Rusijos orlaivius, kurie priartėja prie Amerikos oro erdvės Aliaskoje, su Maskvos lėktuvais susisiekdama vizualiai arba elektroniniu būdu.

Plataus masto Rusijos invazija Ukrainoje prasidėjo 2022 m. vasarį, o D. Trumpas pirmuosius savo antrosios kadencijos mėnesius praleido bandydamas tarpininkauti sudarant taikos susitarimą, tačiau jokio proveržio pasiekti jam kol kas nepavyko.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų