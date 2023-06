Naujoji Zelandija pirmoji uždraudžia plonus plastikinius maišelius prekybos centruose

Naujasis draudimas taip pat bus taikomas plastikiniams šiaudeliams bei vienkartiniams stalo įrankiams.

Naujosios Zelandijos vyriausybė plečia kampaniją prieš vienkartinius plastikinius gaminius, pradėtą 2019-aisiais, uždraudus storesnius plastikinius maišelius, kuriuos pirkėjai naudojo neštis pirkinius namo. Šiais laikais dauguma pirkėjų į parduotuves atsineša savo daugkartinio naudojimo krepšelius.

Pareigūnų skaičiavimais, vidutiniškai kiekvienas Naujosios Zelandijos gyventojas kasmet į sąvartynus išsiunčia daugiau kaip tris ketvirtadalius tonos atliekų.

„Naujojoje Zelandijoje susidaro per daug atliekų, per daug plastiko atliekų“, – įsitikinusi aplinkos viceministrė Rachel Brooking (Reičel Bruking).

Ji pažymėjo, jog 2019 metais uždraudus storesnius plastikinius maišelius, jų jau „sutaupyta“ per milijardą, o naujasis plonų maišelių draudimas padės apsieiti be 150 mln. jų per metus.

Tuo tarpu kritikai kol kas abejoja liberalios vyriausybės siekių tausoti aplinką rezultatais, atkreipdami dėmesį į tai, kad bendras šalies išmetamų šiltnamio efektą keliančių dujų kiekis nesumažėjo nuo 2020-ųjų, kai vyriausybė simboliškai paskelbė nepaprastąją padėtį klimato kaitos srityje.