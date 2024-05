Naujasis Taivano prezidentas sako norintis bendradarbiauti su Kinija

Pratybos aplink Taivaną prasidėjo ketvirtadienį, praėjus vos trims dienoms po Lai Ching-te prisaikdinimo – tai dalis vis stiprėjančios bauginimo kampanijos, kurią vykdo Kinija, laikanti salą savo teritorijos dalimi.

Per dvi dienas truksiančias pratybas Kinija grasino, kad „nepriklausomybės pajėgoms“ bus „sudaužytos galvos ir tekės kraujas“.

Lai sekmadienį žurnalistams sakė norintis, kad Taivanas ir Kinija „kartu prisiimtų svarbią atsakomybę už stabilumą regione“.

„Taip pat tikiuosi, kad per mainus ir bendradarbiavimą su Kinija stiprinsime tarpusavio supratimą ir susitaikymą... ir judėsime taikos ir bendros gerovės link“, – sakė jis renginyje Taipėjuje.

Praėjus dviem dienoms po pratybų pabaigos Taivano gynybos ministerija sekmadienį pranešė, kad septyni Kinijos orlaiviai, 14 karinių jūrų pajėgų laivų ir keturi pakrančių apsaugos laivai „veikė aplink“ salą 24 valandų laikotarpiu, kuris baigėsi 6 val. ryto (šeštadienį, 22 val. Grinvičo laiku).

„Didelis išbandymas“

Be to, per pirmąją Lai darbo savaitę Taipėjuje dešimtys tūkstančių žmonių išėjo į gatves protestuoti prieš opozicinio Kuomintango (kuris laikomas palankiu Pekinui) ir Taivano liaudies partijos parlamente siūlomus įstatymų projektus.

Valdančiosios Demokratinės pažangos partijos (DPP) įstatymų leidėjai kaltino opoziciją, kad ši be tinkamų konsultacijų prastūmė įstatymus, kuriais praplečiami parlamento įgaliojimai.

DPP, prezidento Lai partija, nebeturi daugumos parlamente, todėl susidurs su sunkumais tvirtinant jo administracijos politiką, pavyzdžiui, didinant gynybos biudžetą.

„Lai administracijai spaudimas daromas greitai ir anksti, – AFP sakė Tarptautinės krizių grupės (ICG) atstovė Amanda Hsiao. – Tai bus didelis išbandymas jos gebėjimui valdyti daugybę vidaus ir išorės iššūkių vienu metu“.