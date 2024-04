Nauja mada: gyventojai nuo karo statosi prabangius bunkerius ir už 7 mln. eurų

Šveicarijoje įsikūrusi prabangių bunkerių kūrimo bendrovė „Oppidum Bunkers“ teigia, kad per pastaruosius kelis mėnesius „nuolat daugėjo“ užklausų apie jų produktus, skelbia portalas „Euronews“.

„Oppidum Bunkers“ klientai gali rinktis iš įvairių „minimalistinės prabangos“ bunkerių dizainų arba susikurti savo bunkerį. Kiekvienoje erdvėje gali būti gyvenamųjų patalpų mišinys su sporto salėmis, baseinais, bibliotekomis ir net meno galerija.

Įperkamiausias bendrovės bunkeris, kainuojantis 7,5 mln. eurų, yra 290 kvadratinių metrų ploto. Beveik du metrai po žeme pastatytame bunkeryje yra du miegamieji ir trys vonios kambariai.

Bendrovės tikslas – sukurti savo klientams „pagal užsakymą pritaikytą šventovę“.

„[Mūsų klientai] gali apsisaugoti nuo rizikos ir užtikrinti ramybę savo šeimoms, nesumenkindami savo gyvenimo būdo“, – sakė „Oppidum Bunkers“ komunikacijos vadovas Tomas Grmela.

Nors „Oppidum Bunkers“ klientams geopolitika nerūpi, naujasis Vokietijos miestų ir savivaldybių asociacijos direktorius, kaip pranešama, yra susirūpinęs.

Andre Bergheggeris „Funke“ sakė, kad, kilus platesniam geopolitiniam konfliktui, Vokietijoje reikia „skubiai atnaujinti 600 likusių Šaltojo karo laikų bunkerių“.

Jis ypač pažymėjo, kad grėsmės lygiui įtakos turėjo Rusijos karas Ukrainoje. Kovo mėnesį Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas taip pat perspėjo, kad tiesioginis jo šalies ir NATO konfliktas yra per žingsnį nuo Trečiojo pasaulinio karo.

Taigi, kaip tuomet pasirengti dideliam geopolitiniam konfliktui? Europos ekspertai sako, kad yra geresnių būdų nei prabangaus ar paprasto bunkerio statyba.

