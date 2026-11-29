„Vis dar šiek tiek keista, kad, atsižvelgiant į tai, jog NATO priklausančiose Europos šalyse gyvena 600 milijonų žmonių, mes taip stipriai priklausome ir kliaujamės šalimi, esančia už aštuonių valandų skrydžio nuo čia, kurioje gyvena 340 milijonų žmonių, kad apsigintume nuo 140 milijonų rusų“, – pareiškė NATO generalinis sekretorius Markas Rutte, pridurdamas, kad ilgalaikėje perspektyvoje toks sprendimas negali būti laikomas tvariu.
Jis pateikė JAV pavyzdį, kur egzistuoja viena kariuomenė, pažymėdamas, kad atsiradus Europos armijai nacionalinių kariuomenių gali ir nebūti: „Jungtinėse Valstijose egzistuoja vieninga kariuomenė. Nėra atskiros kariuomenės ar karinio jūrų laivyno Niujorko valstijai ar Kalifornijos valstijai. Tai vieninga, integruota Jungtinių Valstijų kariuomenė. Jei Europai pavyks tai įgyvendinti, tai bus gerai.“
„Patariu vengti situacijos, kai visos NATO priklausančios šalys turi nuosavas ginkluotąsias pajėgas, kurios veikia kartu, o virš to sukuriama stambi europinė struktūra. Nes tokiu atveju, jei Putinas užpuls, mums prireiks dviejų–trijų savaičių, kad susitartume dėl to, kas ką darys, ir iki to laiko jis, tikėtina, jau atsidurs Roterdame, dar prieš mums priimant kokį nors sprendimą“, – aiškino jis.
Britų generolas apie mintį sukurti Europos kariuomenę
Norint sukurti Europos kariuomenę, reikėtų išspręsti keletą esminių problemų, tai užtruktų ne vienerius metus, interviu „Ukrinform“ 2026 m. sausį pareiškė seras Rupertas Smithas, buvęs NATO pajėgų Europoje (DSACEUR) vyriausiojo vado pavaduotojas, paprašytas pakomentuoti Europos gynybos ir kosmoso komisaro Andriaus Kubiliaus propaguojamą idėją.
„Ar Europos nuolatinė armija yra teisingas atsakymas? Trumpuoju laikotarpiu labai abejoju. Priežastis, dėl kurios abejoju, yra viršnacionalinės kariuomenės sudarymo praktiškumas. Tai ne privati karinė kompanija, o Europos Sąjungos armija“, – sakė britų generolas.
Jis paaiškino, kaip tokia jėga turėtų veikti. „Buvau britų kareivis. Prisiekiau ištikimybę tuometinei karalienei. Prancūzas prisiekė ištikimybę Respublikai. Esame saistomi savo valstybės įstatymų, ta valstybė mums moka. Bet ar mokėtų ES? Ar kariai turėtų prisiekti ištikimybę Briuseliui, ar Strasbūrui? Koks teismas nagrinėtų jų veiksmus? Teisinis aspektas lemiamas, nes būtent remiantis teisiniu pagrindu britų kariuomenės kareiviui leidžiama žudyti kitos kariuomenės kareivį ar net pasirodyti su ginklais gatvėje“, – sakė R. Smithas.
Jis nėra įsitikinęs, kad atskirų Europos šalių piliečiai sutiktų su ES kariuomenės, ne valstybinės jėgos, kareivių dislokavimu savo žemėje.
„Tai yra esminiai klausimai. Nesakau, kad į juos nėra atsakymų, bet jiems rasti gali prireikti daugelio metų“, – teigė generolas.
Jo manymu, Europa galėtų pabandyti sukurti kontingentą iš nacionalinių armijų ir kokią nors vadovavimo struktūrą.
„Tačiau Europos Sąjunga neturi tokių vadovavimo struktūrų, kaip NATO, ir nėra priežasčių, kodėl jos negalėtų būti NATO struktūros Europoje dalis“, – sakė R. Smithas.
Anot jo, jei Europa nori sukurti itin mobilias pajėgas, reikia išsiaiškinti kai kuriuos klausimus: „Ar tie kontingentai būtų atskirti nuo tų, kuriuos šalys skyrė NATO? Yra tik viena kariuomenė, karinis jūrų laivynas ir oro pajėgos. Niekas negali sau leisti turėti jų po du. Su mūsų gyvenimo būdu vargiai išgalime turėti ir po vieną“.
Už gynybą ir kosmosą atsakingas Europos Komisijos narys Andrius Kubilius sakė, kad norint atremti saugumo iššūkius ir greitai priimti sprendimus, Europa turi sukurti Europos Saugumo Tarybą ir turėti 100 tūkst. karių nuolatinę armiją, pasirengusią pakeisti esamą JAV kontingentą, jei Vašingtonas nuspręstų išvesti savo pajėgas.
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