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TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

NATO vadovas apie Rusijos veiksmus prieš Europą: „Jai nesiseka“

2026-09-29 13:28 / šaltinis: ELTA, BNS ir tv3.lt
Pridėkite tv3.lt kaip pageidaujamą šaltinį „Google“
2026-09-29 13:28
Pridėkite kaip šaltinį Google

Rusijos vykdoma diversijų ir kišimosi kampanija Europoje nepadeda sumažinti paramos Ukrainai, antradienį pareiškė NATO vadovas Markas Rutte.

Markas Rutte (ELTA) (nuotr. Elta)
GALERIJA (23)

Rusijos vykdoma diversijų ir kišimosi kampanija Europoje nepadeda sumažinti paramos Ukrainai, antradienį pareiškė NATO vadovas Markas Rutte.

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Tai jis pasakė po to, kai Estija apkaltino Maskvą praėjusį mėnesį surengus padegamąjį išpuolį prieš vieną gynybos įmonę.

„Rusija tęsia savo neapgalvotą priešiškų veiksmų kampaniją prieš NATO sąjungininkes. Ji bando susilpninti mūsų ryžtą ir sustabdyti paramą Ukrainai. Tačiau Rusijai tai nepavyksta. Jai nesiseka mūšio lauke Ukrainoje, taip pat nepavyksta pakirsti mūsų vienybės bei paramos Ukrainai“, – žurnalistams kalbėjo M. Rutte.

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FOTOGALERIJA. Karas Ukrainoje. 2026 m. rugsėjis

Europos vyriausybės teigia, kad Maskva stiprina diversijų ir kišimosi kampaniją prieš Ukrainos rėmėjus, Kremliaus pajėgoms patiriant sunkumų fronte daugiau nei ketveri metai nuo Rusijos invazijos į Ukrainą pradžios.

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Incidentas Estijoje įvyko netrukus po to, kai Vokietijos oro uoste buvo rastas sprogmenų prikrautas dronas, o Berlynas dėl to apkaltino Maskvą.

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NATO generalinis sekretorius pripažino, kad Rusijos veikla „gali turėti poveikį – ir kartais, akivaizdu, ji tokį poveikį turi“.

Visgi jis paragino NATO šalis išlikti „ramioms, tęsti savo darbus ir remti Ukrainą“.

„Neturime būti naivūs (...) Rusijos atžvilgiu, tačiau jie žino, kad mes esame stipresni“, – kalbėjo M. Rutte.

Lietuvos ministras pirmininkas Mindaugas Sinkevičius, kalbėdamas po susitikimo su NATO vadovu, nurodė, jog žvalgybos tarnybos neturi jokių įrodymų, kad Maskva artimiausiu metu rengtųsi kokiam nors rimtesniam incidentui.

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„Manau, būtina įvardyti visuomenei, jei kyla grėsmė, tačiau negalima jos pervertinti ir teigti, kad štai artimiausiais mėnesiais ar savaitėmis kažkas įvyks“, – sakė jis.

„Rizika išlieka, tačiau ji nėra kintanti, nei didėjanti, nei mažėjanti“, – teigė Lietuvos premjeras.

Sybiha: Rusija artina savo karą prie NATO sienų

Atakuodama Ukrainos pasienio infrastruktūrą Rusija artina savo karą prie NATO sienų, pareiškė Ukrainos užsienio reikalų ministras Andrijus Sybiha, raginęs didinti spaudimą Maskvai.

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„Rusija toliau atakuoja Ukrainos pasienio infrastruktūrą ir taip priartina savo karą prie NATO sienų. Rusijos dronas vėl smogė netoli Jahodyno–Dorohusko pasienio kontrolės punkto esančiai teritorijai ir pataikė į vieną iš senųjų terminalų Ukrainos sienos pusėje. Laimei, niekas nenukentėjo. Šios atakos rodo, kad Rusijos agresija kelia grėsmę saugumui toli už Ukrainos ribų. Ji turi būti sustabdyta ryžtingais veiksmais – griežtesnėmis sankcijomis, tolesniu spaudimu Rusijai ir didesne parama Ukrainos gynybai“, – platformoje „X“ rašė A. Sybiha.

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Pirmadienį Rusijai rengiant oro ataką prieš Ukrainą, Lenkijos Vyriausybės saugumo centras (RCB) paskelbė perspėjimą dėl galimo oro pavojaus pietrytinėje Liublino vaivadijoje. Lenkijos oro erdvė nebuvo pažeista. Tačiau, kariuomenės duomenimis, vienas iš dronų nukrito Ukrainos sienos pusėje netoli Dorohusko pasienio kontrolės punkto.

Tuo pat metu Lenkijos ginkluotųjų pajėgų operacinė vadavietė pranešė, kad oro gynybos sistemoms paskelbta visiška parengtis, o Lenkijos oro erdvės saugumui užtikrinti iš bazių pakilo kariniai orlaiviai.

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Po kelių minučių perspėjimas buvo atšauktas. Institucijų duomenimis, Lenkijos oro erdvės pažeidimų neužfiksuota. Iki pirmadienio 21 val. RCB dėl Rusijos atakų prieš Ukrainą iš viso paskelbė tris perspėjimus.

„Mūsų oro gynybos sistemos ir orlaiviai buvo pasirengę reaguoti. Atšaukus perspėjimą, orlaiviai grįžo į savo bazes, o oro gynybos sistemos – į stebėjimo ir parengties režimą“, – platformoje „X“ sakė Lenkijos vicepremjeras ir gynybos ministras Wladyslawas Kosiniakas-Kamyszas.

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Apie drono smūgį netoli Lenkijos sienos taip pat pranešė Ukrainos žiniasklaida. Jos duomenimis, pats Jahodyno pasienio kontrolės punktas nebuvo apgadintas. Pirminiais Dorohusko mero Wojciecho Sawos duomenimis, dronas smogė šalia senojo terminalo Ukrainos pusėje.

„Buvo girdėti sprogimas ir matyti juodi dūmai“, – sakė meras.

Pasienio apsaugos tarnybos atstovas majoras Dariuszas Sienickis naujienų agentūrai PAP sakė, kad apie 17.20 val. Dorohusko ir Zosino pasienio kontrolės punktuose prie sienos su Ukraina buvo atnaujinta pasienio patikra. Anksčiau šiuose punktuose buvo nurodyta evakuotis.

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Panaši ataka toje pačioje vietoje surengta naktį iš rugsėjo 12-osios į 13-ąją. Tąkart Rusijos dronas taip pat smogė netoli pasienio kontrolės punkto ir pataikė į netoliese esančią degalinę bei geležinkelio mazgą.

Ukrainos geležinkelių operatoriaus duomenimis, prieš pat tą ataką stotyje buvo diplomatinis traukinys, kuriuo vyko kelių Europos Sąjungos (ES) šalių patarėjai saugumo klausimais ir buvę Europos lyderiai, tarp jų buvęs Jungtinės Karalystės ministras pirmininkas Borisas Johnsonas. Tačiau atakos metu stotyje buvo kitas traukinys, kuriuo, be kitų pareigūnų, keliavo buvęs CŽA direktorius Davidas Petraeusas.

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