NATO pristatė naują gynybos platformą: šalys galės įsigyti ir išsinuomoti antidroninę įrangą

NATO inovacijų ir technologijų diegimo vadovas Claudio Palestini nurodė, kad Vakarų karinis aljansas siūlo „labai paprastą sistemą“, panašią į elektroninės prekybos platformą, kurioje galima įsigyti šių pajėgumų.
Pareigūnai sakė, kad po kelis mėnesius trukusio viešojo konkurso ir vertinimo proceso NATO atrinko, jos vertinimu, geriausiai veikiančią ir kainos bei kokybės santykio požiūriu patraukliausią įrangą.
Įrangą NATO šalys gali įsigyti arba išsinuomoti ilgam laikotarpiui
Jungtinės Karalystės, Prancūzijos, Vokietijos ir Jungtinių Valstijų įmonių pagamintą įrangą NATO šalys gali įsigyti arba išsinuomoti ilgam laikotarpiui.
Iki 28 mln. JAV dolerių (beveik 25 mln. eurų) kainuojanti įranga skirta sienoms ir strateginiams objektams apsaugoti. Ji apima įvairias technologijas, įskaitant elektroninio slopinimo sistemas ir perimančiuosius dronus.
NATO narės, įskaitant Baltijos šalis, Rumuniją ir Lenkiją, susidūrė su daugybe dronų įskridimo atvejų, susijusių su Rusijos karu prieš Ukrainą.
Iki šiol Aljansas turėjo numušinėti gerokai pigesnius dronus naikintuvais, naudojančiais brangias raketas. Pareigūnai teigia, kad ilgainiui toks metodas ekonomiškai neperspektyvus.
Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia ne tik kasdien nauji testai, bet ir kryžiažodžiai – išbandykite savo žinias, spręskite ir smagiai praleiskite laiką.