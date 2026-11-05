Naujausios
Lietuva
Aktualijos
Orai
Koronavirusas
Kriminalai
Redakcija rekomenduoja
Geros naujienos
Komentarai ir analizė
Verslas
Lietuvos verslas
Užsienio verslas
Nekilnojamasis turtas
Rinkos
Transportas
Užsienis
Putino režimas
JAV
Rusija
Europa
Kitos šalys
Gyvenimas
Istorijos
Tėvų darželis
Mada ir grožis
Santykiai
Namai
Maistas
Horoskopai
Pasisakyk
Patarimai
Sodas ir daržas
Sveika gyvensena
Kelionės
Sveikata
Renginiai
Sportas
Krepšinis
Futbolas
Dvikovos
Tenisas
Ledo Ritulys
Vandens Sportas
Auto Moto
Kitos sporto šakos
Eurolyga
LKL
NBA
FIFA 2026
Aurum 1006 km lenktynės
Video
Dienos pjūvis
Pasikalbėkim
SVEIKATOS DNR
Kažkas Naujo
Farai
Gero vakaro šou
TV Pagalba
Tavo Horoskopas
TV3 Play
Žmonės
Lietuvos įžymybės
Muzika
Užsienio žvaigždės
TV
Filmai
Kultūra
Mada
Įvairenybės
 

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > Europa

NATO pristatė naują gynybos platformą: šalys galės įsigyti ir išsinuomoti antidroninę įrangą

2026-11-05 21:01 / šaltinis: ELTA / aut.
Pridėkite tv3.lt kaip pageidaujamą šaltinį „Google“
Autoriaus(-ės) nuotraukos nerasta
šaltinis: ELTA / aut.
2026-11-05 21:01
Pridėkite kaip šaltinį Google

NATO ketvirtadienį pranešė, kad sukūrė naują platformą, skirtą padėti 32 Aljanso šalims narėms greičiau įsigyti patikrintą antidroninę įrangą, įsiveržimams pakursčius susirūpinimą dėl Rusijos.

NATO vėliava 123rf.com
GALERIJA (20)

NATO ketvirtadienį pranešė, kad sukūrė naują platformą, skirtą padėti 32 Aljanso šalims narėms greičiau įsigyti patikrintą antidroninę įrangą, įsiveržimams pakursčius susirūpinimą dėl Rusijos.

REKLAMA
0

NATO inovacijų ir technologijų diegimo vadovas Claudio Palestini nurodė, kad Vakarų karinis aljansas siūlo „labai paprastą sistemą“, panašią į elektroninės prekybos platformą, kurioje galima įsigyti šių pajėgumų.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Pareigūnai sakė, kad po kelis mėnesius trukusio viešojo konkurso ir vertinimo proceso NATO atrinko, jos vertinimu, geriausiai veikiančią ir kainos bei kokybės santykio požiūriu patraukliausią įrangą.

REKLAMA
REKLAMA

(20 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Karas Ukrainoje. 2026-ųjų lapkritis

Įrangą NATO šalys gali įsigyti arba išsinuomoti ilgam laikotarpiui

Jungtinės Karalystės, Prancūzijos, Vokietijos ir Jungtinių Valstijų įmonių pagamintą įrangą NATO šalys gali įsigyti arba išsinuomoti ilgam laikotarpiui.

REKLAMA

Iki 28 mln. JAV dolerių (beveik 25 mln. eurų) kainuojanti įranga skirta sienoms ir strateginiams objektams apsaugoti. Ji apima įvairias technologijas, įskaitant elektroninio slopinimo sistemas ir perimančiuosius dronus.

NATO narės, įskaitant Baltijos šalis, Rumuniją ir Lenkiją, susidūrė su daugybe dronų įskridimo atvejų, susijusių su Rusijos karu prieš Ukrainą.

Iki šiol Aljansas turėjo numušinėti gerokai pigesnius dronus naikintuvais, naudojančiais brangias raketas. Pareigūnai teigia, kad ilgainiui toks metodas ekonomiškai neperspektyvus.

Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia ne tik kasdien nauji testai, bet ir kryžiažodžiai išbandykite savo žinias, spręskite ir smagiai praleiskite laiką.

Išbandyti
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų