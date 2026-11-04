Vilniaus oro erdvėje – nauji apribojimai: dronų savininkams reiks leidimų

Projektą bendrovė įgyvendino kartu su skrydžių valdymo bendrove „Oro navigacija“, pranešė „Miesto gijos“.
„Kartu su „Oro navigacija“ sukūrėme aiškų ir visiems prieinamą mechanizmą, kuris padeda užkirsti kelią nepageidaujamiems skrydžiams virš mūsų objektų“, – pranešime sakė „Miesto gijų“ veiklos tęstinumo komandos vadovas Edvinas Notkus.
Pasak jo, taisyklės stiprina bendrovės pasirengimą reaguoti į naujas grėsmes ir užtikrina patikimą šilumos tiekimą.
Ribojimo zonos įtrauktos į bendrą Lietuvos bepiločių orlaivių zonų žemėlapį, todėl dronų valdytojai jas mato planuodami skrydį ir privalo jų laikytis.
„Bepiločių orlaivių geografinių zonų žemėlapis leidžia dronų naudotojams vienoje vietoje pasitikrinti konkrečioje teritorijoje galiojančius apribojimus ir sąlygas“, – teigė „Oro navigacijos“ verslo vystymo skyriaus vadovas Tautvydas Juškauskas.
Anot pranešimo, leidimo reikia visiems fiziniams ir juridiniams asmenims, planuojantiems skrydį įmonės valdomoje zonoje. Paraišką prieš tris darbo dienas iki planuojamo skrydžio reikia pateikti per bepiločių orlaivių informacinę sistemą arba programėlę „Lithuania Drone Map“.
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