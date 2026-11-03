„Juventus“ pratęsime veikė Pardubicės komandą

Laimono Eglinsko kariauna Vilniuje dramatiškai per pratęsimą 98:95(21:21, 19:25, 35:23, 14:20, 9:6) palaužė Pardubicės KVIS (0/3) pasipriešinimą.
Sėkmingai rungtynes pradėję uteniškiai įgijo 9 taškų persvarą (35:26), bet prieš antrojo kėlinio pabaigą čekai spurtavo 18:0 ir perėmė iniciatyvą – 44:35.
Dar trečiojo kėlinio viduryje svečiai pirmavo 54:49, bet ledus pralaužė Tevianas Jonesas, kuris per 5 minutes sumetė 11 taškų, tai vainikavęs fantastišku tritaškiu paskutinę kėlinio sekundę – 75:69.
Iniciatyvą perėmę Lietuvos vicečempionai po dar vieno T.Joneso tritaškio įgijo 13 taškų persvarą (82:69), bet KVIS dar pavyko priartėti – 85:89. Jau prasidėjus paskutinei minutei čekai priartėjo per vieną metimą (86:89), „Juventus“ suklydo, o varžovai pelnė taškus su pražanga ir lygino rezultatą – 89:89. „Juventus“ lemiamam išpuoliui turėjo 17 sekundžių, bet ji įstrigo be logiško tęsinio ir komandos kėlėsi į pratęsimą.
Papildoma atkarpa prasidėjo klampiai, o prasidėjus paskutinei minutei sėkmingai prasiveržė T.Jonesas – 95:92. Vis tik Joe Bryantas kitoje pusėje pasižymėjo taškais su pražanga ir išlygino rezultatą – 95:95. Kenny Pohto vėl vedė šeimininkus į priekį (97:95), o KVIS pažeidė taisykles puolime. Jackas Pagenkopfas pataikė pirmą baudą, o iš aikštės vidurio atakavę čekai buvo toli nuo tikslo.
„Juventus“: Tevianas Jonesas 24 (6/11 dvit., 4/6 trit., 23 naud.), Emmanuelis Nzekwesi 20 (8/15 dvit., 4/11 baud., 9 atk. kam.), Džiugas Slavinskas 15 (5/6 dvit.), Laurynas Beliauskas 10 (9 rez. perd.).
KVIS: Robertas Lee Bonhamas 30 (25 naud.), Joe Bryantas 19, Lubošas Kovaras 11, Jakubas Tuma 10.
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