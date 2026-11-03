Naujausios
Lietuva
Aktualijos
Orai
Koronavirusas
Kriminalai
Redakcija rekomenduoja
Geros naujienos
Komentarai ir analizė
Verslas
Lietuvos verslas
Užsienio verslas
Nekilnojamasis turtas
Rinkos
Transportas
Užsienis
Putino režimas
JAV
Rusija
Europa
Kitos šalys
Gyvenimas
Istorijos
Tėvų darželis
Mada ir grožis
Santykiai
Namai
Maistas
Horoskopai
Pasisakyk
Patarimai
Sodas ir daržas
Sveika gyvensena
Kelionės
Sveikata
Renginiai
Sportas
Krepšinis
Futbolas
Dvikovos
Tenisas
Ledo Ritulys
Vandens Sportas
Auto Moto
Kitos sporto šakos
Eurolyga
LKL
NBA
FIFA 2026
Aurum 1006 km lenktynės
Video
Dienos pjūvis
Pasikalbėkim
SVEIKATOS DNR
Kažkas Naujo
Farai
Gero vakaro šou
TV Pagalba
Tavo Horoskopas
TV3 Play
Žmonės
Lietuvos įžymybės
Muzika
Užsienio žvaigždės
TV
Filmai
Kultūra
Mada
Įvairenybės
 

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > FIBA

„Juventus“ pratęsime veikė Pardubicės komandą

2026-11-03 22:23 / šaltinis: krepsinis.net
Pridėkite tv3.lt kaip pageidaujamą šaltinį „Google“
2026-11-03 22:23
Pridėkite kaip šaltinį Google

Utenos „Juventus“ (2/1) tvirtina savo pozicijas Čempionų lygoje ir sėkmingai uždarė pirmąjį ratą E grupėje.

T.Jonesas pataikė įspūdingą metimą (FIBA nuotr.)
GALERIJA (11)

Utenos „Juventus“ (2/1) tvirtina savo pozicijas Čempionų lygoje ir sėkmingai uždarė pirmąjį ratą E grupėje.

REKLAMA
0

Laimono Eglinsko kariauna Vilniuje dramatiškai per pratęsimą 98:95(21:21, 19:25, 35:23, 14:20, 9:6) palaužė Pardubicės KVIS (0/3) pasipriešinimą.

Sėkmingai rungtynes pradėję uteniškiai įgijo 9 taškų persvarą (35:26), bet prieš antrojo kėlinio pabaigą čekai spurtavo 18:0 ir perėmė iniciatyvą – 44:35.

TAIP PAT SKAITYKITE:

(11 nuotr.)
FOTOGALERIJA. „Juventus“ – KVIS

Dar trečiojo kėlinio viduryje svečiai pirmavo 54:49, bet ledus pralaužė Tevianas Jonesas, kuris per 5 minutes sumetė 11 taškų, tai vainikavęs fantastišku tritaškiu paskutinę kėlinio sekundę – 75:69.

REKLAMA
REKLAMA

Iniciatyvą perėmę Lietuvos vicečempionai po dar vieno T.Joneso tritaškio įgijo 13 taškų persvarą (82:69), bet KVIS dar pavyko priartėti – 85:89. Jau prasidėjus paskutinei minutei čekai priartėjo per vieną metimą (86:89), „Juventus“ suklydo, o varžovai pelnė taškus su pražanga ir lygino rezultatą – 89:89. „Juventus“ lemiamam išpuoliui turėjo 17 sekundžių, bet ji įstrigo be logiško tęsinio ir komandos kėlėsi į pratęsimą.

REKLAMA

Papildoma atkarpa prasidėjo klampiai, o prasidėjus paskutinei minutei sėkmingai prasiveržė T.Jonesas – 95:92. Vis tik Joe Bryantas kitoje pusėje pasižymėjo taškais su pražanga ir išlygino rezultatą – 95:95. Kenny Pohto vėl vedė šeimininkus į priekį (97:95), o KVIS pažeidė taisykles puolime. Jackas Pagenkopfas pataikė pirmą baudą, o iš aikštės vidurio atakavę čekai buvo toli nuo tikslo.

„Juventus“: Tevianas Jonesas 24 (6/11 dvit., 4/6 trit., 23 naud.), Emmanuelis Nzekwesi 20 (8/15 dvit., 4/11 baud., 9 atk. kam.), Džiugas Slavinskas 15 (5/6 dvit.), Laurynas Beliauskas 10 (9 rez. perd.).

KVIS: Robertas Lee Bonhamas 30 (25 naud.), Joe Bryantas 19, Lubošas Kovaras 11, Jakubas Tuma 10.

Sekite naujausius Eurolygos įvykius. Visas naujienas apie Eurolygą ir Žalgirio rungtynes rasite čia.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų