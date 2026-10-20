NATO į Juodosios jūros regioną siųs papildomas pajėgas

„NATO į regioną nusiųs papildomų pajėgumų, įskaitant pagalbą vykdant stebėjimą, žvalgybą ir kriminalistinius tyrimus“, – po Aljanso šalių ambasadorių susitikimo Briuselyje internete paskelbė NATO atstovė Allison Hart.
Po dronų atakų NATO į Juodosios jūros regioną nusiųs papildomų pajėgumų
„Ir toliau išliksime vieningi ir užtikrinsime, kad būtume pasirengę ir pajėgūs reaguoti į bet kokią grėsmę bei apsaugoti milijardą mūsų gyventojų“, – pridūrė ji.
Šis NATO pranešimas paskelbtas po to, kai Bulgarijos ministras pirmininkas Rumenas Radevas pareiškė, kad, šaliai paprašius pagalbos po naujausių dronų atakų, virš Juodosios jūros pradėjo patruliuoti JAV karinis lėktuvas.
„Amerikiečių P-8 „Poseidon“ (...) pradėjo patruliuoti virš Juodosios jūros, vykdyti žvalgybos misijas ir stebėti bet kokią veiklą, kuri galėtų kelti pavojų“, – sakė R. Radevas.
Pasak jo, į Bulgarijos pagalbos prašymą po atakų suskubo atsiliepti keletas NATO šalių, o Sofija tikisi „papildomos pagalbos“.
Po virtinės smūgių laivams vandenyse prie NATO ir ES priklausančių Bulgarijos bei Rumunijos krantų be žinios dingo daugiau kaip 20 jūreivių. Europa šias atakas pasmerkė.
Europos Sąjungos diplomatijos vadovė Kaja Kallas antradienį pareiškė, kad „šešios atakos per dešimt dienų, kurias, kaip įtariama, surengė Rusijos dronai, reiškia pavojingą ir nepriimtiną eskalaciją“.
K. Kallas apkaltino Kremlių vėl intensyviau dedant pastangas trikdyti Ukrainos grūdų eksportą per Juodąją jūrą, siekiant atimti iš Kyjivo pajamas.
Ji perspėjo, kad naujausi smūgiai dar labiau gilina „tobulą audrą“, su kuria susiduria pasaulinė maisto tiekimo sistema, jau dabar kenčianti dėl sausrų įvairiuose regionuose ir karo Artimuosiuose Rytuose.
Atakos taip pat sustiprino NATO susirūpinimą dėl, Aljanso vertinimu, vis neatsakingesnių veiksmų, kurių Maskva imasi Rusijos pajėgoms įstrigus kare Ukrainoje.
NATO ir ES siekia atremti, jų žodžiais tariant, Kremliaus vykdomą „hibridinę“ sabotažo ir kišimosi kampaniją, kuria siekiama susilpninti Vakarų paramą Kyjivui.
Po vasarą įvykusių rezonansinių incidentų, įskaitant tą, kai viename Vokietijos oro uoste buvo aptiktas sprogmenų prikrautą dronas, NATO siekia pasiųsti Rusijai signalą, kad ši sumažintų savo veiksmų intensyvumą.
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