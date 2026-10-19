Lietuva sieks, kad dronus būtų galima numušti net jų nepamačius: kreipsis į NATO

„Pareikalavau, kad pradėtume konsultacijas su NATO puse (...). Tas bus turbūt realizuota per mėnesį, kad mes vis tiktai persvarstytume tą algoritmą“, – LRT televizijai pirmadienį teigė premjeras Mindaugas Sinkevičius.
„Dabar (...) naikintuvo radare gali matyti skrendantį objektą, gali vizualiai (...) jo nematyti dėl debesuotumo, blogų oro sąlygų, liūties, dar kažko, ir tai mums neleidžia iš principo užsiimti kinetinės jėgos panaudojimu, tai reiškia numušti droną“, – pridūrė jis.
Premjeras pabrėžė, kad šį režimą įmanoma pakeisti.
„Greičiausiai tam yra galimybės ir erdvės, ir turbūt NATO gali palikti tai nacionalinei teisei, kad mes apsisprendžiam, kad jeigu yra objektas, jį matom radare, naikintuvai ore ir mes nusprendžiame jį numušti, jis bus numuštas“, – sakė M. Sinkevičius.
Kaip rašė BNS, sekmadienį iš Lenkijos į Lietuvą įskridus dronui, į orą buvo pakelti NATO naikintuvai. Vis tik pilotai vizualiai objekto nematė ir negalėjo patvirtinti, kad tai – dronas. Dėl šios priežasties jis nebuvo numuštas.
Galiausiai sprogusios skraidyklės dalys rastos Pasvalio rajono savivaldybėje, Juodžionių kaime.
Lietuvos pareigūnų teigimu, dronas buvo ukrainietiškas ir turėjo sprogmenų.
Ukraina atsiprašė dėl incidento, pabrėždama, jog dronas galėjo būti nukreiptas Rusijos elektroninių karo priemonių.
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