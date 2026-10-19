NATO naikintuvai per savaitę kilo 6 kartus: Lietuvos padangėje – ir sprogmenų turėjęs dronas

Įvairaus tipo orlaiviai skraidė tarp pagrindinės Rusijos dalies ir Kaliningrado, dalis jų buvo su išjungtais radiolokaciniais atsakikliais, neturėjo skrydžio plano, nepalaikė ryšio su Regioniniu skrydžių valdymo centru.
Spalio 18 dieną NATO oro gynybos naikintuvai kilo atpažinti neatpažinto objekto. Jis vizualiai identifikuotas nebuvo.
Vėliau paaiškėjo, kad tai – į Lietuvą iš Lenkijos sekmadienio rytą įskridęs dronas. Jo dalys rastos Pasvalio rajono savivaldybėje, Juodžionių kaime. Skraidyklei sprogus, jos nuolaužos apgadino civilinį automobilį, žmonės nesužeisti.
Pareigūnų teigimu, objektas buvo ukrainietiškas ir turėjo sprogmenų.
NATO oro gynybos misija Baltijos šalyse vykdoma iš Lietuvos ir Estijos.
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