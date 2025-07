Muskas neketina trauktis iš politinės kovos: taikysis į nusivylusius rinkėjus

Dar liepos 4-ąją E. Muskas iškėlė klausimą, į kurį, tikėtina, jau žinojo atsakymą: „Ar turėtume įkurti Amerikos partiją?“ Iš 1,2 mln. atsakiusių vartotojų 60 proc. pasirinko „taip“, ir to pakako, kad E. Muskas paskelbtų: „Šiandien įkurta Amerikos partija, kad jums sugrąžintume laisvę.“

Independence Day is the perfect time to ask if you want independence from the two-party (some would say uniparty) system! Should we create the America Party?

Jo idėja – sukurti naują, verslui palankią, fiskališkai atsakingą partiją, kuri pritrauktų nusivylusius rinkėjus iš abiejų pagrindinių partijų, rašo „The Times“.

By a factor of 2 to 1, you want a new political party and you shall have it!



When it comes to bankrupting our country with waste & graft, we live in a one-party system, not a democracy.



Today, the America Party is formed to give you back your freedom. https://t.co/9K8AD04QQN