Mokslininkai teigia atradę dar neregėtą spalvą „olo“: ją matę neranda žodžių apibūdinti

Anot mokslininkų iš JAV, stimuliuojant konkrečias tinklainės ląsteles, lazeris išplėtė spalvų suvokimą už įprastinių ribų, rašo „The Guardian“.

Nors naujoji spalva apibūdinama kaip „mėlynai žalia“, penki ją matę asmenys tvirtina, kad tai tik apytikris aprašymas.

„Nuo pat pradžių tikėjomės, kad tai bus nepaprasta spalva, bet nežinojome, kaip smegenys ją interpretuos“, – sakė Renas Ng‘as, elektros inžinierius iš Kalifornijos universiteto.

Ir pridūrė: „Tai buvo stulbinantis reginys. Spalva – nepaprastai sodri.“

Mokslininkai pasidalijo turkio spalvos kvadrato nuotrauka, kad padėtų įsivaizduoti tai, ką jie pavadino „olo“ spalva, tačiau pabrėžė, jog tikrąjį atspalvį galima patirti tik stimuliuojant tinklainę lazeriu.

The new color, called "olo," is "more saturated than any color that you can see in the real world," said a researcher, but whether it is truly "new" is still up for debate. https://t.co/VMUcQmKCNo pic.twitter.com/4gCw1wM6EU

REKLAMA