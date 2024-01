Mobilizuotų rusų žmonos prisibeldė iki Putino komandos – reikalauja sugrąžinti jų vyrus iš fronto

„Rusijos mobilizuotų vyrų žmonos nuvyko į V. Putino rinkimų štabą sužinoti, ką reiktų daryti, kad jų vyrai grįžtų iš fronto. Štabo atstovė pasakojo joms daug įdomių dalykų“, – socialiniame tinkle X rašė A. Heraščenka.

Įraše girdėti, kaip V. Putino kampanijos atstovė teigė, kad besipiktinančios moters vyras vienintelis nori grįžti namo, kad vyrai yra unikalios būtybės ir nori kovoti, bei kovotojų sugrįžimas į šeimą reiškia pažemintą orumą.

Kita vertus, moteris, reikalaujanti sugrąžinti vyrus, aiškina, kad mobilizuoti giminaičiai grįžta sužeisti, be galūnių, kad vyrai išsigandę, jog kampanijos atstovė gyvena pasakoje.

Wives of Russian mobilized men went to Putin's election headquarters to find out what should be done to get their husbands back from the front.



A representative of the headquarters told them a lot of interesting things:



◾️ "Your husband is the only one who wants to go home";

◾️… pic.twitter.com/usCxFO3qTV