Sankt Peterburge gyvenanti Marija Iškova, gruodžio pabaigoje, paskelbė devynių minučių trukmės vaizdo įrašą, kuris buvo paskelbtas „Put Domoj“ „Telegram“ kanale ir surinko daugiau kaip 25 tūkst. peržiūrų.

Moteris teigė, kad vaizdo įrašas buvo nufilmuotas Maskvos okupuotame Ukrainos mieste Berdianske. M. Iškova pasakojo, jog ji atvyko ten švęsti Naujųjų metų su savo vyru, kuris praėjusį rudenį buvo pašauktas į frontą per Rusijos dalinę karinę mobilizaciją. Nuo to laiko jam nebuvo leidžiama matytis su šeima.

„Atvykau viena į Zaporižios sritį (Ukraina) pasitikti Naujųjų su savo vyru. Šiandien man paskambino jo bendražygiai ir pasakė, kad jis žuvo. Noriu pasakyti visoms, kurios kovoja už savo mylimus vyrus, kad laiko nebėra, nes kiekviena diena gali tapti lemtinga, ir greičiausiai taip ir bus“, – sakė M. Iškova.

Mirtis privertė atsibusti

Moteris pridūrė, jog vyro mobilizacija ir mirtis privertė ją „atsibusti“ ir suvokti, kad dėl karo ir jo padarinių yra kalti rusai ir jų minimalus pilietinis aktyvumas.

„Atvykau į Berdianską ir noriu pasakyti, kad žmonėms čia karo nereikia. Mūsų vyrai žūsta dėl nieko. Būkime sąmoningesni, nenusisukime nuo to fakto, jog kiekvieną dieną žūsta šimtai tūkstančių žmonių ir jums to nerodo per televiziją“, – pasakojo našlė.

„Put Domoj“ atstovai nepriklausomam Rusijos laikraščiui „The Moscow Times“ sakė, kad M. Iškova nėra pasirengusi kalbėtis su žiniasklaida.

Judėjimas tapo taikiniu

Judėjimas „Put Domoj“ išgarsėjo lapkritį, kai mažiausiai 30 jo narių surengė protestą Maskvos centre, ragindami Rusijos vyriausybę sugrąžinti mobilizuotus vyrus iš fronto linijų.

Visai netrukus judėjimas tapo propagandistų ir saugumo pajėgų, kaltinančių „Put Domoj“ kolaboravimu su Vakarais, išpuolių taikiniu.

Nepaisant to, judėjimas socialiniame tinkle „Telegram“ kanale turi daugiau nei 38 tūkst. sekėjų.

Moterys pavargusios

„Marija, siunčiame jums gilią užuojautą. Visos mūsų moterys yra su tavimi“, – rašoma „Put Domoj“ komentare po emocijomis kupinu M. Iškovos vaizdo įrašu.

„Tikimės, kad Vladimiras Vladimirovičius Putinas ir tie, kurie atsakingi už tūkstančius sudaužytų gyvybių, nepaskęs mūsų vyrų kraujyje, kuris per Naujuosius metus iki kraštų pripildys jų elegantiškas taures! Dekite pragare“, – pridūrė komentatoriai

Surengtas piketas

Sausio pradžioje tiek Maskvoje, tiek Sankt Peterburge „Put Domoj“ surengė piketą, kurio metu aktyvistės padėjo gėlių prie Nežinomo kario kapo, šalia Kremliaus sienų, o po to surengė pavienes akcijas prie Gynybos ministerijos, prezidento administracijos bei Aukščiausiojo Teismo.

Nepriklausomas Rusijos laikraštis „Sota“ pranešė, jog sostinėje, vykusiose akcijose dalyvavo apie 15 aktyvisčių. Moterys teigė, jog yra pasirengusios paremti ne tik kariaujančius, bet ir ateityje mobilizuotus vyrus.

„Manau, kad kažkuriuo metu mobilizuotų neliks. Bus antroji mobilizacijos banga, ir kitos žmonos ateis čia su baltomis skarelėmis, o mes, neduok Dieve, palaikysime jas su juodomis“, – kalbėjo viena piketo dalyvė.

Kremliaus reakcija

Tuo metu Kremlius pareikalavo, kad gubernatoriai nutrauktų „Put Domoj“ kalbas, galinčias „neigiamai paveikti prezidento rinkimus“.

„Yra užduotis bet kokia kaina nupirkti protestą. Įtikinėti, pažadėti, užmokėti. Viskas, kad tik neišeitų į gatves bet koks skaičius, net 50 žmonių“, – teigė „The Insider“ šaltinis.