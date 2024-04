Mirtina gydytojų klaida: moters smegenis ėdančią amebą pirmiausiai palaikė vėžiu

Tačiau atlikus juosmeninę punkciją – kai į stuburą įvedama adata skysčiams ištirti – paaiškėjo, kad ji buvo užsikrėtusi Balamuthia mandrillaris – vienaląsčiu organizmu, kuris plinta į smegenis ir nužudo devynis iš dešimties pacientų, skelbia portalas „Daily Mail“.

Balamuthia mandrillaris (B mandrillaris) paprastai aptinkamas dulkėse, dirvožemyje ir vandenyje, manoma, kad jis sukelia infekcijas, kai patenka ant atvirų žaizdų arba yra įkvepiamas per plaučius.

Kinų tautybės moters gydytojų komanda rašė, kad ji greičiausiai užsikrėtė dėl savo kaimo aplinkos, nes gyveno netoli vandens šaltinių – įvairių tvenkinių.

Moteris vietos ligoninėje praleido aštuonias dienas, palaipsniui ji tapo sumišusi ir vis labiau negalėjo kalbėti.

Per kelias dienas jos kvėpavimo takai užsidarė, todėl ji buvo prijungta prie dirbtinio kvėpavimo aparato.

„Nepaisant intensyvių gydymo priemonių, pacientės būklė blogėjo“, – rašė komanda.

Pacientė mirė, kai jos šeima nusprendė atsisakyti tolesnio gydymo.

