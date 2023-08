Ragina suklusti naudojančius šulinių vandenį: nuo jo galima užsikrėsti mirtina smegenis ėdančia ameba

Vanduo yra visko Žemėje esmė ir pagrindas. Be jo negali gyventi nei augalai, nei gyvūnai, nei žmogus. Nors be maisto žmogus išgyvena savaites ar net mėnesius, be vandens gali mirti per keletą dienų. Gyvybiniai procesai vyksta tik tada, kai ląstelėse yra pakankamai vandens. Todėl labai svarbi yra vandens švara, kadangi mikroorganizmais užterštas vanduo gali sukelti rimtų sveikatos problemų.