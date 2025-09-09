Migrantus gabenęs Estijos pilietis spruko nuo Latvijos pasieniečių

Sienos apsaugos pareigūnai pastebėjo baltą „Porsche Cayenne“ modelio automobilį, papuoštą vestuviniais kaspinais. Vairuotojas nepakluso teisėtam nurodymui sustoti ir bandė pasprukti. Pareigūnai ėmė jį vytis, pirmadienį pranešė Latvijos sienos apsaugos tarnyba.
Policija bei pasieniečių oro operacijų centras taip pat įsitraukė į gaudynes ir netoliese rado panašiai išpuoštą baltą „Volkswagen Touareg“. Antrojo automobilio vairuotojas taip pat nepakluso nurodymams sustoti ir bandė pabėgti.
Ir „Porsche“, ir „Volswagen“ vairuotojai sugebėjo atsikratyti persekiotojų. Netrukus pasieniečiai rado tuščius „Porsche Cayenne“ ir „Volkswagen Touareg“, paliktus skirtingose vietovėse – pievoje ir pakelėje.
Kraslavos rajono savivaldybėje pasieniečiai sulaikė Estijos pilietį, vairavusį „Porsche Cayenee“. Netoli Ruobežniekų kaimo pareigūnai aptiko 14 azijietiškos kilmės žmonių, neturinčių reikiamų kelionės dokumentų, vizų ar leidimų gyventi. Juos pakalbinus paaiškėjo, jog minėtas vyras atvyko jų surinkti.
Prieš Estijos pilietį pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl įtarimų gabenant nelegalius migrantus ir nepaklusimo teisėtam nurodymui sustoti.
