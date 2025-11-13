Migrantų spaudimą patirtianti Lenkija sieks visiško atleidimo nuo ES pakto įsipareigojimų

Europos Komisija (EK) pirmojoje Europos metinėje prieglobsčio ir migracijos ataskaitoje sakė, kad Graikija, Kipras, Ispanija ir Italija patiria migracijos spaudimą, o dar 12 šalių, tarp jų – Lenkija bei Lietuva, patiria rimtą migracijos spaudimą.
Pastarosioms valstybėms bus suteikta prioritetinė prieiga prie ES migracijos srities paramos priemonių rinkinio, o jų padėtis bus iš naujo įvertinta skubos tvarka, atsižvelgiant į jų padėties pokyčius.
Be to, EK pažymi, kad Lenkija yra tarp šešių šalių, susiduriančių su „didele migracijos padėtimi“ dėl bendro spaudimo per pastaruosius penkerius metus. Dėl šios priežasties jos turės galimybę kitiems metams prašyti visiško arba dalinio atleidimo nuo ES migracijos pakto įsipareigojimų.
Paktas leidžia valstybėms narėms remti paveiktas šalis migrantų perkėlimo, finansinės pagalbos ar pagalbos pasienyje priemonėmis.
Lenkija gali siekti vienų metų išimties. Praėjus šiam laikui, EK iš naujo vertintų padėtį.
Komisijos rekomendacijoje reikalaujama, kad Lenkija pateiktų prašymą ir gautų kvalifikuotos balsų daugumos patvirtinimą. Paktas nenumato priverstinio perkėlimo, o valstybės gali pasirinkti, kaip prisidėti – tokiu būdu užtikrinamas lankstus ir proporcingas bendradarbiavimas.
