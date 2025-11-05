 
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Užsienis > Europa

Migrantas mažu laiveliu grįžo į JK ir antrą kartą buvo deportuotas į Prancūziją

2025-11-05 20:07 / šaltinis: ELTA
2025-11-05 20:07

Trečiadienį Jungtinės Karalystės vyriausybė pranešė, kad antrą kartą deportavo į Prancūziją migrantą, vėl atplaukusį į Didžiąją Britaniją mažu laiveliu per Lamanšo sąsiaurį.

Prancūzijos vėliava BNS Foto

Trečiadienį Jungtinės Karalystės vyriausybė pranešė, kad antrą kartą deportavo į Prancūziją migrantą, vėl atplaukusį į Didžiąją Britaniją mažu laiveliu per Lamanšo sąsiaurį.

0

Prieglobsčio prašytojas, kaip pranešama, iš Irano, rugsėjo 19 d. buvo išsiųstas į Prancūziją pagal Londono ir Paryžiaus susitarimą „vienas atvyksta, vienas išvyksta“, bet spalio 18 d. grįžo. 

TAIP PAT SKAITYKITE:

Laikraštis „The Guardian“ pranešė, kad vyras ketino prašyti prieglobsčio Didžiojoje Britanijoje teigdamas neva buvęs Šiaurės Prancūzijoje veikiančio prekybos žmonėmis tinklo auka. 

Vidaus reikalų ministrės Shabanos Mahmood trečiadienį paskelbtame pareiškime sakoma, kad jis buvo aptiktas naudojant biometrinius duomenis ir nedelsiant sulaikytas. 

„Jo byla buvo pagreitinta, o dabar jis vėl išsiųstas“, – pridūrė ji. 

„Kiekvienas, norintis grįžti į JK, kai buvo išsiųstas pagal JK ir Prancūzijos susitarimą, švaisto savo laiką ir pinigus (...) tie, kurie mėgins grįžti į JK, bus išsiųsti atgal“, – pareiškė ministrė. 

Ši atvejis byloja apie programos, kuria siekiama atgrasyti dešimtis tūkstančių migrantų, kasmet mažais laiveliais pasiekiančių pietryčių Anglijos krantus, nesėkmę. 

Jungtinės Karalystės ministro pirmininko Keiro Starmerio ir Prancūzijos prezidento Emmanuelio Macrono susitarimas įsigaliojo rugsėjį ir leidžia Didžiajai Britanijai deportuoti atvykėlius, neturinčius teisės pasilikti. 

Mainais į tai Londonas priima iš Prancūzijos tokį patį skaičių migrantų, kurių prieglobsčio prašymai greičiausiai bus patenkinti. Pirmenybė teikiama piliečiams, labiausiai pažeidžiamiems kontrabandininkų ir turintiems ryšių su Britanija. 

Pasak Vidaus reikalų ministerijos, iki šiol pagal sutartį iš JK buvo išsiųsti 94 migrantai, 57 atvyko oficialiai. 

Migrantų teisių gynimo grupės griežtai kritikuoja šią schemą kaip nesąžiningą, o K. Starmerio politiniai oponentai ją vadina gudrybe ir neveiksminga. 

Šiais metais į Didžiąją Britaniją mažais laiveliais per Lamanšo sąsiaurį atvyko beveik 37 tūkst. migrantų, daugiau nei per visus 2024 metus. 2022 m. Didžioji Britanija sulaukė rekordinio skaičius – 45 774 – atvykėlių.

