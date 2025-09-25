Pasienyje su Baltarusija apgręžtas vienas neteisėtai į šalį bandęs patekti migrantas

Latvijos pasieniečiai trečiadienį apgręžė aštuonis migrantus, tuo metu Lenkijos pareigūnai antradienį apgręžė 46.
Šiemet į Lietuvą iš viso neįleista beveik 1,3 tūkst. migrantų. Pernai 1002 kartus mėginta neleistinose vietose patekti į šalį iš Baltarusijos.
Kaip skelbė BNS, migrantų antplūdis į rytines Europos Sąjungos nares iš Baltarusijos kilo 2021 metais, Vakarai kaltina Minsko režimą jį organizavus.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!