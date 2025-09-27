Kalendorius
TV3 naujienos > Užsienis

„Mes patiriame lūžio tašką“: nori leisti Vokietijos kariuomenei numušti dronus

2025-09-27 14:37 / šaltinis: ELTA / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: ELTA aut.
2025-09-27 14:37

Vokietija svarsto leisti kariuomenei numušti dronus, skelbiama šeštadienį pasirodžiusioje ataskaitoje. Europos valstybėse pastarosiomis dienomis pasirodė nenustatyti dronai, dėl kurių, manoma, gali būti atsakinga Rusija.

Vokietijos kariai (nuotr. Fotodiena/Žygimanto Gedvilos)

0

Dronai neseniai buvo pastebėti virš Danijos ir Norvegijos oro uostų, dėl to buvo laikinai sutrikdytas kai kurių oro uostų darbas. Penktadienio vakarą dronai taip pat skraidė virš didžiausios karinės bazės Danijoje.

Vokietija, viena pagrindinių Ukrainos rėmėjų kare su Rusija, taip pat paskelbė, kad šalyje pastaruoju metu vis dažniau matomi įtartini dronai. Penktadienį bepilotė skraidyklė buvo pastebėta Vokietijos šiaurėje, netoli Danijos.

Gali būti leista numušti dronus

Kyla įtarimų, kad atsakomybė už bepiločių orlaivių skrydžius tenka Rusijai, bet konkrečių įrodymų viešai nepateikiama.

Berlynas jau anksčiau šią savaitę skelbė apie planus sustiprinti gynybą nuo dronų, kad būtų pasipriešinta augančiai grėsmei iš Rusijos.

Laikraštis „Bild“ pranešė, kad be kitų priemonių, esant tam tikroms sąlygoms, Vokietijos kariuomenei gali būti leista numušti dronus.

Kariuomenė galėtų įsikišti, jeigu dronas keltų didelę grėsmę žmonių gyvybei ar kritinei infrastruktūrai, o kitų priemonių nepakaktų.

Tokiu atveju sprendimo priėmimo teisė būtų perduota Gynybos ministerijai. Iki šiol tokios galios buvo patikėtos policijai.

Paprašyta komentaro, Vokietijos vidaus reikalų ministerija naujienų agentūrai AFP apie tokius planus nepatvirtino.

Tačiau, duodamas interviu laikraščiui „Rheinische Post“, vidaus reikalų ministras Alexanderis Dobrindtas sakė norįs peržiūrėti oro gynybos įstatymus, kad kariuomenė galėtų padėti policijai, ypač ginantis nuo dronų.

„Mes patiriame lūžio tašką ne tik karinio saugumo prasme, bet apskritai civilinės gynybos ir civilinės saugos prasme“, –  sakė ministras.

Penktadienio vakarą bepilotės skraidyklės buvo pastebėtos su Danija besiribojančioje Šlėzvigo-Holšteino žemėje. Apie tai vietos transliuotojui NDR sakė šios žemės vidaus reikalų ministrė Sabine Suetterlin-Waack.

Incidentas tiriamas, o institucijos nekomentuoja, kiek tiksliai dronų buvo užfiksuota ir kur.

