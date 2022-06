Medvedevas lieja tulžį dėl ES lyderių vizito Ukrainoje: „pažadėjo narystę ES, senas haubicas, prigėrė „arielkos“ ir išvažiavo traukiniu“

Kremliaus atstovas spaudai D. Peskovas pareiškė, kad Prancūzijos, Vokietijos ir Italijos lyderiai savo vizito Kyjivą metu „neturėtų susitelkti vien tik į ginklų siuntas į Ukrainą“.

D. Peskovas spaudos konferencijos metu sakė žurnalistams, kad Emmanuelis Macronas, Olafas Scholzas ir Mario Draghi kartu su Ukrainos prezidentu Volodymyru Zelenskiu turėtų „realistiškai pažvelgtų į susidariusią padėtį“.

„Norėčiau tikėtis, kad šių trijų valstybių vadovai – ir Rumunijos prezidentas – sutelks dėmesį ne tik į paramą Ukrainai toliau pumpuodami jai ginklus. Tai būtų „visiškai nenaudinga ir darys šaliai dar daugiau žalos“, – sakė D. Peskovas.

Savo ruožtu buvęs Rusijos prezidentas, o dabar Rusijos Saugumo Tarybos pirmininko pavaduotojas Dmitrijus Medvedevas „Twitter“ pareiškė, kad Prancūzijos, Vokietijos ir Italijos vadovų vizitas Kyjive „nenaudingas“.

D. Medvedevas parašė, kad Emmanuelio Macrono, Olafo Scholzo ir Mario Draghi vizitas „nepriartins Ukrainos prie taikos“, ir pavadino tris lyderius „Europos varlių, kepenėlių ir spagečių gerbėjais“.

„Europos varlių, kepenėlių ir spagečių gerbėjai mėgsta lankytis Kyjive. Nulis naudos. Pažadėjo Ukrainai narystę Europos Sąjungoje, senas haubicas, prigėrė arielkos ir traukiniu išvažiavo namo, kaip prieš 100 metų. Tačiau tai nepriartins Ukrainos prie taikos. Laikrodis tiksi“, – rašė D. Medvedevas.

European fans of frogs, liverwurst and spaghetti love visiting Kiev. With zero use. Promised EU membership and old howitzers to Ukraine, lushed up on gorilka and went home by train, like 100 years ago. All is well. Yet, it won’t bring Ukraine closer to peace. The clock’s ticking