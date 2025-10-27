Kalendorius
Spalio 27 d., pirmadienis
Vilnius +5°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Komentuoti
1
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Maži kaimai – „dideli pasiekimai“: kaip Kremlius manipuliuoja karo sėkmėmis

2025-10-27 09:23 / šaltinis: ELTA
2025-10-27 09:23

Rusijos pajėgos vis dažniau nušviečia operacijas, kai nedidelės karių grupės prasiskverbia tarp ukrainiečių pozicijų, kaip neva sėkmingą puolimą, teigiama naujame Karo tyrimų instituto (ISW) straipsnyje.

V. Gerasimovas ir V. Putinas (nuotr. SCANPIX)
14

Rusijos pajėgos vis dažniau nušviečia operacijas, kai nedidelės karių grupės prasiskverbia tarp ukrainiečių pozicijų, kaip neva sėkmingą puolimą, teigiama naujame Karo tyrimų instituto (ISW) straipsnyje.

REKLAMA
1

Analitikai pažymi, kad Kremlius naudojasi tokiomis infiltravimosi misijomis ir tuo, kad kai kuriose taktinėse teritorijose nėra vientisos fronto linijos ir dėl to pajėgos jose būna išsklaidytos, kad galėtų perdėtai teigti apie sėkmę mūšio lauke.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Kalbant konkrečiai, spalio 26 d. Ukrainos generalinis štabas pripažino, kad padėtis Pokrovsko ir Mirnohrado rajone tebėra sudėtinga ir kad Rusijos pajėgų puolimas šioje srityje tapo gerokai intensyvesnis. Tuo pat metu generalinis štabas teigė, kad, nors Pokrovske veikia apie 200 Rusijos kariškių, Ukrainos kontržvalgybos operacijos neleidžia Rusijos kariuomenei pasistūmėti gilyn į miestą ir jame įsitvirtinti.

REKLAMA
REKLAMA

Ukraina, Pokrovskas
(14 nuotr.)
(14 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Ukraina, Pokrovskas

Kaip Kremlius pateikia mažų kaimų užėmimą?

„ISW toliau laikosi nuomonės, kad Rusijos pajėgos daro taktinės reikšmės pažangą Pokrovsko ir Mirnogrado apylinkėse, bet tai greičiausiai nereiškia, kad Ukrainos gynyba šiame rajone netrukus žlugs“, – pabrėžė analitikai.

REKLAMA

Be to, siekdamas padaryti informacinį poveikį, Kremlius nedidelių operatyvinės reikšmės neturinčių gyventojų centrų užgrobimą taip pat pateikia kaip didelį pasiekimą.

„Dronovkos plotas yra mažesnis nei šeši kvadratiniai kilometrai, Pleščejevkos – mažesnis nei keturi kvadratiniai kilometrai. Ir viename, ir kitame kaime iki karo gyveno apie 600 žmonių“, – teigė analitikai.

REKLAMA
REKLAMA

Tuo pat metu Rusijos generalinio štabo viršininkas Valerijus Gerasimovas savo naujausią ataskaitą Vladimirui Putinui pradėjo teigdamas, kad Rusijos kariai toliau sėkmingai vykdo užduotis užimti Donecko, Luhansko, Zaporižios ir Chersono sritis.

Gerasimovas toliau kartoja Putiną

„Gerasimovo pareiškimas atkartoja ilgalaikį Putino reikalavimą, kad Ukraina perduotų Rusijai visus keturis neteisėtai aneksuotus regionus, ir niekais paverčia naujausius Rusijos pasiūlymus iškeisti pietų Ukrainos teritorijas į visišką Donecko regiono kontrolę“, – rašo ISW.

Kiek anksčiau analitikai pateikė prognozė, kad Rusijos pajėgos, puolančios Pokrovsko kryptimi, „greičiausiai užtruks kelerius metus“, kad miestą užimtų.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų