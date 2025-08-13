Kalendorius
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Maskva sureagavo į Europos ir Ukrainos susitikimą: išvadino „nereikšmingomis“

2025-08-13 13:46 / šaltinis: BNS ir tv3.lt
2025-08-13 13:46

Maskva Europos diplomatines konsultacijas su Ukraina trečiadienį, kelios dienos prieš planuojamą JAV prezidento Donaldo Trumpo ir Rusijos prezidento Vladimiro Putino viršūnių susitikimą Aliaskoje, pavadino nereikšmingomis.

BNS Foto

Maskva Europos diplomatines konsultacijas su Ukraina trečiadienį, kelios dienos prieš planuojamą JAV prezidento Donaldo Trumpo ir Rusijos prezidento Vladimiro Putino viršūnių susitikimą Aliaskoje, pavadino nereikšmingomis.

0

„Mes laikome europiečių prašomas konsultacijas politiškai ir praktiškai nereikšmingomis“, – per spaudos konferenciją sakė Rusijos užsienio reikalų ministerijos atstovo spaudai pavaduotojas Aleksejus Fadejevas, apkaltindamas Europos Sąjungą (ES) JAV ir Rusijos pastangų užbaigti konfliktą „sabotavimu“.

TAIP PAT SKAITYKITE:

 Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis kiek anksčiau atvyko į Berlyną, kur planuoja susitikimus su Europos sąjungininkais ir JAV prezidentu Donaldu Trumpu (Donaldu Trampu).

V. Zelenskis ir Europos lyderiai surengs skubias internetines derybas su D. Trumpu, tikėdamiesi įtikinti jį gerbti Kyjivo interesus artėjančiame viršūnių susitikime su Rusijos prezidentu.

Penktadienį vyksiantis D. Trumpo ir V. Putino susitikimas – pirmasis nuo tada, kai Rusija prieš daugiau nei trejus metus pradėjo plataus masto invaziją į Ukrainą – kol kas planuojamas be V. Zelenskio.

Tai pakurstė būgštavimus, kad Kyjivas gali būti priverstas daryti skausmingas nuolaidas, taip pat ir dėl teritorijų.

ES lyderiai antradienį pabrėžė „nepriklausomą Ukrainos teisę pasirinkti savo likimą“ ir pridūrė, kad „tarptautinės sienos negali būti keičiamos jėga“.

V. Zelenskis, antradienį kalbėdamas su žurnalistais, atmetė kariuomenės išvedimo iš Donbaso, į kurį Maskva reiškia pretenzijas, galimybę.

