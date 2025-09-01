Kalendorius
TV3 naujienos > Užsienis > Kitos šalys

Maduro: į Venesuelą taikosi 8 JAV karo laivai su 1200 raketų

2025-09-01 20:34 / šaltinis: ELTA
2025-09-01 20:34

Pirmadienį Venesuelos prezidentas Nicolasas Maduro pareiškė, kad aštuoni JAV karo laivai „su 1200 raketų“ taikosi į jo šalį, ir pasmerkė „visiškai nusikalstamą, kruviną grėsmę“. 

Nicolas Maduro  (nuotr. SCANPIX)

Pirmadienį Venesuelos prezidentas Nicolasas Maduro pareiškė, kad aštuoni JAV karo laivai „su 1200 raketų" taikosi į jo šalį, ir pasmerkė „visiškai nusikalstamą, kruviną grėsmę". 

Jungtinės Amerikos Valstijos, kaltinančios N. Maduro vadovavimu narkotikų karteliui, paskelbė apie karo laivų dislokavimą Karibų jūros pietuose vykdyti kovos su narkotikų kontrabanda operaciją ir viešai negrasino įsiveržti į Venesuelą. 

Tačiau pirmadienį per susitikimą su tarptautine žiniasklaida N. Maduro pareiškė griežtą kritiką dėl „didžiausios per pastaruosius 100 metų grėsmės mūsų žemyne“, paminėjęs „aštuonis karinius laivus su 1200 raketų ir povandeninį laivą, nusitaikiusį į Venesuelą“.

