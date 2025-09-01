Maduro: į Venesuelą taikosi 8 JAV karo laivai su 1200 raketų

Jungtinės Amerikos Valstijos, kaltinančios N. Maduro vadovavimu narkotikų karteliui, paskelbė apie karo laivų dislokavimą Karibų jūros pietuose vykdyti kovos su narkotikų kontrabanda operaciją ir viešai negrasino įsiveržti į Venesuelą.
Tačiau pirmadienį per susitikimą su tarptautine žiniasklaida N. Maduro pareiškė griežtą kritiką dėl „didžiausios per pastaruosius 100 metų grėsmės mūsų žemyne“, paminėjęs „aštuonis karinius laivus su 1200 raketų ir povandeninį laivą, nusitaikiusį į Venesuelą“.
