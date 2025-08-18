Macronas ragina surengti keturšalį Ukrainos, Rusijos, JAV ir Europos viršūnių susitikimą

Derybos Baltuosiuose rūmuose(33 nuotr.)
Zelenskis atvyko pas Trumpą (nuotr. SCANPIX)
Volodymyras Zelenskis, Donaldas Trumpas (nuotr. Telegram)
Zelenskis susitiko su Trumpu (nuotr. SCANPIX)
Donaldas Trumpas, Volodymyras Zelenskis, Marco Rubio (nuotr. SCANPIX)
Trumpo ir Europos lyderių derybos (nuotr. SCANPIX)
Prasideda Trumpo ir Europos lyderių derybos (nuotr. Telegram)
Derybos Baltuosiuose rūmuose (nuotr. SCANPIX)
Emmanuelis Macronas, Donaldas trumpas (nuotr. SCANPIX)
„Manau, kad mums tikriausiai reikėtų keturšalio susitikimo, nes kai kalbame apie saugumo garantijas, kalbame apie viso Europos žemyno saugumą“, – Baltuosiuose rūmuose rengiamame susitikime, kuriame dalyvauja Europos šalių lyderiai, D. Trumpas ir Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis, teigė E. Macronas.
„Siekiant suorganizuoti trišalį susitikimą, jūsų paliaubų idėja, bent jau žudymo nutraukimo, kaip aptarėme, yra būtinybė. Mes visi jai pritariame“, – prie paliaubų idėjos šiame susitikime grįžusiam Vokietijos kancleriui Friedrichui Merzui antrino Prancūzijos prezidentas.
E. Macronas taip pat pasisakė saugumo garantijų klausimu.
„Siekiant ilgalaikės taikos Ukrainai ir visam žemynui, mums iš tiesų reikia saugumo garantijų. Pirmoji, be abejo – patikima Ukrainos kariuomenė ateinantiems metams ir dešimtmečiams. Antroji – mūsų visų įsipareigojimas. (...) Galite neabejoti, kad europiečiai labai aiškiai supranta jiems teisingai priklausančią dalį užtikrinant saugumo garantijas Ukrainai, tačiau (jie taip pat supranta – ELTA), jog šioje situacijoje ant kortos aiškiai pastatytas ir jų pačių saugumas. Tad galite mumis pasikliauti, kaip mes pasikliaujame jumis, siekiant taikos tiek Ukrainos, tiek Europos labui“, – pabrėžė jis.
