NATO vadovas: derybose Trumpas įveikė aklavietę

Derybos Baltuosiuose rūmuose(33 nuotr.)
Zelenskis atvyko pas Trumpą (nuotr. SCANPIX)
Volodymyras Zelenskis, Donaldas Trumpas (nuotr. Telegram)
„Norėčiau jums padėkoti (...) už tai, kad jūs iš esmės įveikėte aklavietę pradėdamas dialogą su prezidentu V. Putinu. Berods vasarį įvyko pirmasis jūsų skambutis, o šiandien mes esame čia. Manau, kad jei veiksime sumaniai, tai galime užbaigti (šį karą – ELTA) ir privalome užbaigti. Turime sustabdyti žudynes, turime sustabdyti Ukrainos infrastruktūros naikinimą. Tai baisus karas. (...) Todėl pasistenkime, kad po šiandien šį karą sustabdytume kaip galima greičiau“, – sakė M. Rutte.
NATO generalinis sekretorius pabrėžė, kad ypač svarbu tai, jog D. Trumpas pažadėjo JAV dalyvavimą suteikiant Ukrainai saugumo garantijas.
D. Trumpas padėkojo NATO už sprendimą padidinti gynybos finansavimą nuo 2 iki 5 proc.
Susitikime Vašingtone dalyvauja D. Trumpas, V. Zelenskis, Europos Komisijos pirmininkė Ursula von der Leyen, Vokietijos kancleris Friedrichas Merzas, Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas, Italijos ministrė pirmininkė Giorgia Meloni, Didžiosios Britanijos ministras pirmininkas Keiras Starmeris ir Suomijos prezidentas Alexanderis Stubbas.
