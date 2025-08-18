Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

NATO vadovas: derybose Trumpas įveikė aklavietę

2025-08-18 22:57 / šaltinis: ELTA
2025-08-18 22:57

Pirmadienį Vašingtone JAV prezidentas Donaldas Trumpas susitiko su Ukrainos prezidentu Volodymyru Zelenskiu ir keliais Europos lyderiais. NATO generalinis sekretorius Markas Rutte susitikimo metu gyrė D. Trumpo pastangas siekiant užbaigti Rusijos karą prieš Ukrainą, praneša „The Washington Post“.

Markas Rutte Baltuosiuose rūmuose (nuotr. SCANPIX)
33

2

Derybos Baltuosiuose rūmuose
(33 nuotr.)
(33 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Derybos Baltuosiuose rūmuose

„Norėčiau jums padėkoti (...) už tai, kad jūs iš esmės įveikėte aklavietę pradėdamas dialogą su prezidentu V. Putinu. Berods vasarį įvyko pirmasis jūsų skambutis, o šiandien mes esame čia. Manau, kad jei veiksime sumaniai, tai galime užbaigti (šį karą – ELTA) ir privalome užbaigti. Turime sustabdyti žudynes, turime sustabdyti Ukrainos infrastruktūros naikinimą. Tai baisus karas. (...) Todėl pasistenkime, kad po šiandien šį karą sustabdytume kaip galima greičiau“, – sakė M. Rutte.

TAIP PAT SKAITYKITE:

NATO generalinis sekretorius pabrėžė, kad ypač svarbu tai, jog D. Trumpas pažadėjo JAV dalyvavimą suteikiant Ukrainai saugumo garantijas.

D. Trumpas padėkojo NATO už sprendimą padidinti gynybos finansavimą nuo 2 iki 5 proc.

Susitikime Vašingtone dalyvauja D. Trumpas, V. Zelenskis, Europos Komisijos pirmininkė Ursula von der Leyen, Vokietijos kancleris Friedrichas Merzas, Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas, Italijos ministrė pirmininkė Giorgia Meloni, Didžiosios Britanijos ministras pirmininkas Keiras Starmeris ir Suomijos prezidentas Alexanderis Stubbas.

