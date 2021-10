Lukašenka vėl „bara“ Lietuvą su Lenkija: migrantus patyliukais išleidžia iš stovyklų

„Lenkija ir Lietuva tikslingai kaltina Baltarusiją esą dirbtiniu migracijos krizės kūrimu. [Tačiau] tuo pačiu vykdo migrantų išvykimo iš sulaikymo vietų į Vokietijos ir Prancūzijos teritoriją kanalų kūrimo specialiąsias operacijas, dideliu mastu ir ciniškai pažeidinėdamos žmogaus teises“, – pareiškė A. Lukašenka. Jo žodžius pirmadienį citavo valstybinė naujienų agentūra BelTA.

Anot A. Lukašenkos, Lenkija ir Lietuva demonstruoja, kad laiko migrantus tam tikrose vietose, stovyklose, „o iš tikrųjų tai tik persiuntimo punktai“.

„Jos specialiai išleidžia iš stovyklų šiuos žmones, suprasdamos, kad jie atėjo ne į Lenkiją ir ne į Lietuvą. Taip pat kaip į Baltarusiją. Jie atėjo ir eina toliau. Jie eina į Vokietiją, į „šiltesnes“, kaip jie sako, šalis. Lenkai ir lietuviai, tai suprasdami, juos patyliukais išleidžia iš stovyklų. Ir vokiečiai jau tūkstančiais juos sulaiko savo teritorijoje. Turime šiuos duomenis“, – sakė A. Lukašenka.

Jo teigimu, jis tai kalba „todėl, kad vokiečiai su prancūzais, o ir anglais, kitomis šalimis pagaliau prabustų ir pažiūrėtų, kas vyksta su šiais migrantais Lenkijoje ir Lietuvoje“.

„Tegu jie ten patys išsiaiškina, kas vokiečiams ir prancūzams meta tuos migrantus“, – pareiškė jis.

Pastarosiomis dienomis vokiečių naujienų agentūra DPA remdamasi policija pranešė, kad nuo rugpjūčio į Vokietiją per Baltarusiją atvyko per 4,3 tūkst. nelegalių migrantų iš Irako, Sirijos, Jemeno, Irano. Nuo sausio iki liepos „baltarusišku maršrutu“ į Vokietiją atvyko 26 žmonės, rugpjūtį – 474, rugsėjį – 1 914. Spalį iki 11 dienos per Baltarusiją į Vokietiją pateko 1 934 migrantai.

Migrantai apgyvendinti centruose Brandenburge, Saksonijoje ir Meklenburge-Pomeranijoje.

Lenkijoje, Lietuvoje ir Latvijoje pastaraisiais mėnesiais labai padaugėjo nelegalių migrantų, bandančių iš Baltarusijos patekti į Europos Sąjungą. ES kaltina Baltarusiją dėl chaoso prie bloko sienų, nes ji migrantų neįsileidžia atgal.

Tarptautinei bendrijai griežtai sureagavus į incidentą, kai Minske buvo priverstinai nutupdytas „Ryanair“ keleivinis lėktuvas ir suimtas juo skridęs opozicijos veikėjas, A. Lukašenka gegužės pabaigoje pareiškė, kad dabar Vakarų šalys pačios kontroliuos narkotikų kontrabandą ir nelegalią migraciją.

Baltijos šalys kaltina Minską migrantų srautų organizavimu ir vadina tai hibridine ataka.