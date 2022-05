Lukašenka paragino pasimokyti iš Ukrainos karių: susižavėjo mobiliųjų grupių operacijomis

Baltarusijos režimo lyderis susižavėjo Ukrainos ginkluotųjų pajėgų mobiliųjų grupių operacijomis. Apie tai A. Lukašenka prakalbo per susitikimą dėl 2022 m. Baltarusijos gynybos.

Pasak „UNIAN“, A. Lukašenka gyrė mobiliųjų Ukrainos grupių veiksmus. Anot jo, jos sudavė greitus smūgius priešams.

„Efektyviausios, taip pat ir Ukrainos ginkluotųjų pajėgų, buvo mobilios grupės, kurios akimirksniu, netikėtai priartėjo prie priešo, kurių buvo gerokai daugiau, ir sudavė stiprius smūgius“, – tęsė A. Lukašenka.

Meanwhile: Lukashenka has already praised Ukrainian army, Ukrainian mobile groups tactics, says Belarusian armed forces should learn from that pic.twitter.com/hwD2CbQOWt