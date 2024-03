Londone gyvenanti rusė: „Jeigu dabar būtume Maskvoje, tai bijočiau balsuoti kitaip, o čia aš laisva valia balsuoju už Putiną“

Užsienio šalyse, nepaisant atviros Rusijos agresijos prieš kaimynines valstybes ir karą Ukrainoje, netrūksta balsuojančių už Rusijos diktatorių.

Prie Rusijos ambasados Londone stovėjusi rusė, paklausta, už ką balsuos rinkimuose, atsakė, kad už V. Putiną.

„Aš esu iš esmės patenkinta jo valdymu, o kitų kandidatų aš nežinau“, – aiškino ji „Sky News“ rodytame reportaže.

'I will be voting for Putin. I am quite happy with him'



A Russian citizen who lives in the UK explains why she will be voting for Vladimir Putin in the election



