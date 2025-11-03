 
Kalendorius
Lapkričio 3 d., pirmadienis
Vilnius +8°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > Kitos šalys

Lietuvių pamėgta atostogų šalis įveda griežčiausią rūkymo draudimą pasaulyje

2025-11-03 13:34 / šaltinis: tv3.lt
2025-11-03 13:34

Maldyvai tapo pirmąja šalimi, įvedusia kartų rūkymo draudimą – rūkymas, tabako pirkimas ir pardavimas tapo neteisėti visiems, gimusiems po 2007 m. sausio 1 d., rašo CNN.

Nerūkymo zona (nuotr. pranešimo spaudai)

Maldyvai tapo pirmąja šalimi, įvedusia kartų rūkymo draudimą – rūkymas, tabako pirkimas ir pardavimas tapo neteisėti visiems, gimusiems po 2007 m. sausio 1 d., rašo CNN.

REKLAMA
0
REKLAMA
REKLAMA

Draudimas Pietų Azijos salyne įsigaliojo šeštadienį, „pažymėdamas istorinį etapą šalies pastangose apsaugoti visuomenės sveikatą ir skatinti tabako nevartojančią kartą“, teigė šalies Sveikatos apsaugos ministerija.

REKLAMA

„Maldyvai tapo pirmąja šalimi pasaulyje, įvedusia visos šalies kartos tabako draudimą“, – pridūrė ministerija.

Pasaulio sveikatos organizacijos (PSO) duomenimis, rūkymas kasmet sukelia daugiau nei septynis milijonus mirčių visame pasaulyje. 2021 m. duomenimis, daugiau nei ketvirtadalis Maldyvų suaugusiųjų (15–69 metų amžiaus žmonės) vartojo tabaką, rodo nacionalinė apklausa. Šis rodiklis buvo beveik dvigubai didesnis tarp 13–15 metų paauglių.

REKLAMA
REKLAMA

Svarstoma buvo ir kitur

Nors Maldyvai yra pirmoji šalis, įvedusi tokį draudimą, panašūs pasiūlymai buvo svarstomi – ir beveik įvesti – kitose pasaulio dalyse.

Naujoji Zelandija buvo arti panašaus draudimo įvedimo 2022 m., kai vyriausybė priėmė pasaulyje pirmaujantį rūkymo draudimą, kuris būtų uždraudęs tabako pardavimą visiems, gimusiems po 2009 m. sausio 1 d.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Tačiau draudimas, kuris turėjo įsigalioti 2024 m., taip ir nebuvo įgyvendintas. Praėjus vos metams po įstatymo priėmimo, jis buvo atšauktas, siekiant padėti finansuoti mokesčių sumažinimą, o tai sukėlė visuomenės sveikatos pareigūnų ir tabako kontrolės grupių pasipiktinimą.

REKLAMA

Panašūs įstatymai buvo siūlomi Didžiojoje Britanijoje pastaraisiais metais, tačiau nebuvo priimti. Dabar Didžiojoje Britanijoje kelią skinasi naujausias tokio pobūdžio projektas. Įstatymas uždraustų tabaką visiems, gimusiems po 2009 m. sausio 1 d., ir sugriežtintų tabako ir elektroninių cigarečių produktų pardavimo taisykles.

REKLAMA

Maldyvuose uždraustos elektroninės cigaretės

Maldyvų draudimas yra tik naujausias žingsnis ilgametėse šalies pastangose kovoti su tabaku ir rūkymu, įskaitant elektronines cigaretes.

Vyriausybė uždraudė visų rūšių elektroninių cigarečių importą, laikymą, naudojimą, gamybą ir platinimą Maldyvuose nuo 2024 m. pabaigos, nepriklausomai nuo amžiaus.

Dabar valdžios institucijos tikisi sumažinti rūkymą visame salyne ir planuoja įsteigti klinikas, kurios siūlys vaistus, padedančius žmonėms mesti tabako produktus.

Anksčiau šią vasarą Maldyvų prezidentas net pasiūlė piniginę premiją visų salų gyventojams, kurie visiškai atsisakys rūkymo.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų