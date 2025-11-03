Lietuvių pamėgta atostogų šalis įveda griežčiausią rūkymo draudimą pasaulyje

Draudimas Pietų Azijos salyne įsigaliojo šeštadienį, „pažymėdamas istorinį etapą šalies pastangose apsaugoti visuomenės sveikatą ir skatinti tabako nevartojančią kartą“, teigė šalies Sveikatos apsaugos ministerija.
„Maldyvai tapo pirmąja šalimi pasaulyje, įvedusia visos šalies kartos tabako draudimą“, – pridūrė ministerija.
Pasaulio sveikatos organizacijos (PSO) duomenimis, rūkymas kasmet sukelia daugiau nei septynis milijonus mirčių visame pasaulyje. 2021 m. duomenimis, daugiau nei ketvirtadalis Maldyvų suaugusiųjų (15–69 metų amžiaus žmonės) vartojo tabaką, rodo nacionalinė apklausa. Šis rodiklis buvo beveik dvigubai didesnis tarp 13–15 metų paauglių.
Svarstoma buvo ir kitur
Nors Maldyvai yra pirmoji šalis, įvedusi tokį draudimą, panašūs pasiūlymai buvo svarstomi – ir beveik įvesti – kitose pasaulio dalyse.
Naujoji Zelandija buvo arti panašaus draudimo įvedimo 2022 m., kai vyriausybė priėmė pasaulyje pirmaujantį rūkymo draudimą, kuris būtų uždraudęs tabako pardavimą visiems, gimusiems po 2009 m. sausio 1 d.
Tačiau draudimas, kuris turėjo įsigalioti 2024 m., taip ir nebuvo įgyvendintas. Praėjus vos metams po įstatymo priėmimo, jis buvo atšauktas, siekiant padėti finansuoti mokesčių sumažinimą, o tai sukėlė visuomenės sveikatos pareigūnų ir tabako kontrolės grupių pasipiktinimą.
Panašūs įstatymai buvo siūlomi Didžiojoje Britanijoje pastaraisiais metais, tačiau nebuvo priimti. Dabar Didžiojoje Britanijoje kelią skinasi naujausias tokio pobūdžio projektas. Įstatymas uždraustų tabaką visiems, gimusiems po 2009 m. sausio 1 d., ir sugriežtintų tabako ir elektroninių cigarečių produktų pardavimo taisykles.
Maldyvuose uždraustos elektroninės cigaretės
Maldyvų draudimas yra tik naujausias žingsnis ilgametėse šalies pastangose kovoti su tabaku ir rūkymu, įskaitant elektronines cigaretes.
Vyriausybė uždraudė visų rūšių elektroninių cigarečių importą, laikymą, naudojimą, gamybą ir platinimą Maldyvuose nuo 2024 m. pabaigos, nepriklausomai nuo amžiaus.
Dabar valdžios institucijos tikisi sumažinti rūkymą visame salyne ir planuoja įsteigti klinikas, kurios siūlys vaistus, padedančius žmonėms mesti tabako produktus.
Anksčiau šią vasarą Maldyvų prezidentas net pasiūlė piniginę premiją visų salų gyventojams, kurie visiškai atsisakys rūkymo.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!