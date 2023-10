Lietuvis liūdnai pagarsėjo Ispanijoje: suvaidino infarktą bent 20-yje restoranų, kad nereiktų apmokėti sąskaitos

50-metis emigrantas iš Lietuvos sukūrė keistą, tačiau efektyvią sukčiavimo schemą: pavalgęs restorane jis krisdavo ant žemės ir imituodavo širdies smūgį. Sunerimę darbuotojai iškviesdavo greitąją pagalbą, o tuo pasinaudojęs sukčius taip ir nesumokėdavo sąskaitos.

Tokiu būdu jam pavyko apgauti bent 20-ies restoranų Ispanijoje, daugiausiai Kosta Blankos (Antalija) pajūrio regione, darbuotojus.

