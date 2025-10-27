Kalendorius
Spalio 27 d., pirmadienis
Vilnius +5°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > Europa

Lenkijos užsienio reikalų ministras: ES trūksta darnumo

2025-10-27 18:30 / šaltinis: BNS
2025-10-27 18:30

Lenkijos užsienio reikalų ministras Radoslawas Sikorskis savaitgalį pareiškė, kad Europos Sąjungos (ES) problema yra ne pernelyg didelė centralizacija, o darnumo trūkumas.

Radoslawas Sikorskis BNS Foto

Lenkijos užsienio reikalų ministras Radoslawas Sikorskis savaitgalį pareiškė, kad Europos Sąjungos (ES) problema yra ne pernelyg didelė centralizacija, o darnumo trūkumas.

REKLAMA
0

Sekmadienį Varšuvos Koperniko mokslo centre vykusiame Pilietinės platformos (PO) suvažiavime kalbėjęs R. Sikorskis sakė, kad tikroji ES problema yra ta, kad jos konkurentai, kaip kad Kinija, Rusija ir JAV, yra vieningi, o blokas – ne.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Per diskusiją, pavadintą „Žaidimo taisyklių keitimas? Užsienio politika naujoje eroje“ užsienio reikalų ministras kalbėjo apie Lenkijos pagrindinės opozicinės partijos „Teisė ir teisingumas“ (PiS) lyderio Jaroslawo Kaczynskio (Jaroslavo Kačinskio) žodžius, kad „Vokietija nori atimti iš mūsų valstybę. Prancūzai yra šalia jų“.

REKLAMA
REKLAMA

R. Sikorskis teigė, kad, jei jis teisingai suprato J. Kaczynskio pareiškimą, PiS lyderis kalbėjo apie teorinę situaciją, kai ES tapus federacija, suvereniteto centras iš šalių narių būtų perkeltas į Briuselį.

REKLAMA

Užsienio reikalų ministras pareiškė, kad norint pertvarkyti ES reikėtų naujos sutarties, kuriai pritartų Europos Parlamentas (EP) ir valstybės narės, ir pridūrė, kad tokia situacija jam neatrodo tikėtina.

Pasak R. Sikorskio, žmonių gąsdinimas ES turi rimtų pasekmių, nes atitraukia dėmesį nuo to, kokia yra tikroji bloko dilema.

Pakartojęs, kad ES trūksta vadovavimo vienybės, R. Sikorskis teigė, kad kadangi Bendrija yra konfederacija, labai sunku dėl visko susitarti ir priimti greitus sprendimus.

REKLAMA
REKLAMA

„ES problema yra (...) darnos trūkumas, pavyzdžiui, gynybos srityje“, – užbaigė R. Sikorskis.

Kalbėdamas apie J. Kaczynskio pareiškimą, premjeras Donaldas Tuskas suvažiavimo kuluaruose žurnalistams sakė, kad niekam neleis supriešinti Lenkijos ir ES.

Pripažinęs, kad Lenkija glaudžiai bendradarbiauja su Vokietija ir Prancūzija, D. Tuskas teigė, kad tai būtina siekiant užtikrinti šalies saugumą ateityje.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

D. Tuskas tvirtino, kad daugelis britų jam sakė, jog gailisi dėl savo sprendimo išstoti iš ES, ir ragino visuomenę iš šios pamokos padaryti tinkamas išvadas.

„Nenoriu nieko gąsdinti, bet aš žinau, aš jų klausausi: tų, kurie iš PiS, tų, kurie iš „Konfederacijos“ (kraštutinės dešinės partijos). Pirmasis jų tikslas bus išvesti Lenkiją iš Europos Sąjungos ir sunaikinti Europos Sąjungą. O tas, kuriam tai bus naudingiausia, (...) yra (Rusijos prezidentas Vladimiras) Putinas (...)", – reziumavo premjeras.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų