Lenkijoje sulaikytas įtariamasis, ketinęs sviesti Molotovo kokteilį į premjero partijos būstinę

Šis 44-erių vyras, kurį policija įvardijo tik kaip Krzysztofą B., įtariamas dalyvavęs penktadienį įvykusiame incidente, kurio metu du vyrai bandė mesti Molotovo kokteilį į pagrindinį partijos biurą, esantį vos už 100 metrų nuo Lenkijos parlamento pastato. Valdančiosios koalicijos įstatymų leidėjai šį įvykį pavadino „politiniu terorizmu“.
Varšuvos savivaldybės policija pirmadienį socialiniuose tinkluose pranešė, kad vyras buvo sulaikytas šįryt. Pasak pareigūnų, įtariamasis yra Lenkijos pilietis, Lošicės apskrities, esančios maždaug už 100 kilometrų į rytus nuo Varšuvos, gyventojas. Birželio mėnesį jis stojo prieš teismą, nes socialiniuose tinkluose esą išsakė grasinimus ir ragino nužudyti ministrą pirmininką Donaldą Tuską.
Likus kelioms dienoms iki penktadienį įvykusio incidento kraštutinių dešiniųjų aktyvistas Robertas Bąkiewiczius prieš imigraciją nukreiptame mitinge, kurį surengė Jaroslawo Kaczynskio vadovaujama pagrindinė opozicinė partija „Teisė ir teisingumas“, pareiškė, kad Lenkijoje napalmu turėtų būti naikinamos „piktžolės“. Kai kurių teigimu, čia buvo kalbama apie politinius oponentus.
Pasirodžius žiniai apie sulaikytą asmenį, komentarą pateikė D. Tuskas.
„Birželio mėnesį jam buvo pateikti kaltinimai dėl grasinimų mane nužudyti; spalį jis bandė padegti „Platformos“ būstinę. R. Bąkiewiczius ir J. Kaczynskis turbūt yra patenkinti. Būtent jų mitinge prieš kelias dienas pirmasis šūkavo nebijoti teismų, išrauti piktžoles ir svaidyti napalmą, kad jos neataugtų“, – pareiškė jis.
