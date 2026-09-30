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TV3 naujienos > Užsienis > Europa

Lenkijoje – antras oro pavojus per dieną

2026-09-30 10:57 / šaltinis: ELTA ir tv3.lt / Parengė:
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Autorius(-ė) Ugnė Paulauskaitė
šaltinis: ELTA ir tv3.lt / Parengė:
2026-09-30 10:57
Pridėkite kaip šaltinį Google

Dalyje Lenkijos trečiadienį priešpiet antrą kartą paskelbtas oro pavojus, oro erdvėje vėl veikia karinė aviacija.

NATO naikintuvai (BNS nuotr.)
GALERIJA (37)

Dalyje Lenkijos trečiadienį priešpiet antrą kartą paskelbtas oro pavojus, oro erdvėje vėl veikia karinė aviacija.

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„Dėmesio. Dėl tolesnių Rusijos Federacijos smūgių Ukrainos vakarinėje teritorijoje, vykdomų naudojant reaktyvinius nepilotuojamus orlaivius, Lenkijos oro erdvėje vėl veikia karinė aviacija“, – nurodoma Lenkijos ginkluotųjų pajėgų operatyvinės vadovybės pranešime.

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(37 nuotr.)
FOTOGALERIJA. NATO naikintuvai

Dalyje Lenkijos – dar vienas oro pavojus

„Laikantis galiojančių procedūrų, Ginkluotųjų pajėgų operatyvinė vadovybė per Oro operacijų centrą – Oro pajėgų vadavietę – mobilizavo turimas reikiamas pajėgas ir išteklius. Antžeminės oro gynybos sistemos ir radarinė žvalgyba pasiekė parengties būseną“, – nurodoma jame.

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Priduriama, kad šie veiksmai yra prevencinio pobūdžio ir skirti oro erdvės saugumui užtikrinti.

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Vyriausybės saugumo centras nurodo, kad Liublino regiono gyventojams išsiųsti perspėjimai.

Oro pavojus dalyje Lenkijos skelbtas ir ankstų trečiadienio rytą.

O Moldovoje Rusijai naktį atakuojant Kyjivą ir kitus Ukrainos regionus, sprogo dronas.

Pasak Moldovos gynybos ministerijos, dronas į Moldovos oro erdvę įskrido apie 5.43 val. vietos laiku, po to nukrito ir sprogo netoli Hirbovato kaimo. Pirminiais duomenimis, per sprogimą žmonės nenukentėjo. Moldovos policijos ir kariuomenės pareigūnai vyko apžiūrėti įvykio vietos.

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