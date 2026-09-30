Lenkijoje – antras oro pavojus per dieną

„Dėmesio. Dėl tolesnių Rusijos Federacijos smūgių Ukrainos vakarinėje teritorijoje, vykdomų naudojant reaktyvinius nepilotuojamus orlaivius, Lenkijos oro erdvėje vėl veikia karinė aviacija“, – nurodoma Lenkijos ginkluotųjų pajėgų operatyvinės vadovybės pranešime.
Dalyje Lenkijos – dar vienas oro pavojus
„Laikantis galiojančių procedūrų, Ginkluotųjų pajėgų operatyvinė vadovybė per Oro operacijų centrą – Oro pajėgų vadavietę – mobilizavo turimas reikiamas pajėgas ir išteklius. Antžeminės oro gynybos sistemos ir radarinė žvalgyba pasiekė parengties būseną“, – nurodoma jame.
Priduriama, kad šie veiksmai yra prevencinio pobūdžio ir skirti oro erdvės saugumui užtikrinti.
❗️ Uwaga. W związku z kolejnymi uderzeniami Federacji Rosyjskiej na zachodnie terytorium Ukrainy, prowadzonymi z wykorzystaniem odrzutowych bezzałogowych statków powietrznych, ponownie operuje lotnictwo wojskowe w polskiej przestrzeni powietrznej.— Dowództwo Operacyjne RSZ (@DowOperSZ) September 30, 2026
Zgodnie z obowiązującymi… pic.twitter.com/WNNHEyP8EY
Vyriausybės saugumo centras nurodo, kad Liublino regiono gyventojams išsiųsti perspėjimai.
‼️Uwaga! Alert RCB‼️
„UWAGA! Rosyjski atak powietrzny na terenie Ukrainy. Sytuacja jest monitorowana. W przestrzeni RP operuje polskie lotnictwo. Oczekuj dalszych komunikatów.”
Alert RCB został wysłany do odbiorców na terenie woj. lubelskiego. pic.twitter.com/dHenuTePXnREKLAMAREKLAMA— Rządowe Centrum Bezpieczeństwa (@RCB_RP) September 30, 2026
Oro pavojus dalyje Lenkijos skelbtas ir ankstų trečiadienio rytą.
O Moldovoje Rusijai naktį atakuojant Kyjivą ir kitus Ukrainos regionus, sprogo dronas.
Pasak Moldovos gynybos ministerijos, dronas į Moldovos oro erdvę įskrido apie 5.43 val. vietos laiku, po to nukrito ir sprogo netoli Hirbovato kaimo. Pirminiais duomenimis, per sprogimą žmonės nenukentėjo. Moldovos policijos ir kariuomenės pareigūnai vyko apžiūrėti įvykio vietos.
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