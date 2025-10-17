Kalendorius
Spalio 17 d.
TV3 naujienos > Užsienis > Europa

Latvijos piliečiui Šveicarijoje gresia tyrimas dėl agresijos prieš ukrainiečių šeimą

2025-10-17 11:57 / šaltinis: ELTA
2025-10-17 11:57

Šveicarijos policija pradėjo tyrimą dėl incidento keleiviniame traukinyje, kai Latvijos pilietis Aleksandras Vabikas rusiškai grasino ukrainietiškai kalbančiai šeimai, pranešė Šveicarijos ir Ukrainos žiniasklaida, remdamasi policija ir su incidentu susijusiais asmenimis. 

Kalėjimo grotos Andrius Ufartas/Fotobankas

0

Ukrainietė Olena Dudnyk instagrame paskelbė vaizdo įrašą, kuriame matyti vyras, rusiškai grasinantis jai ir jos šeimai. 

TAIP PAT SKAITYKITE:

Kiti interneto vartotojai identifikavo vyrą kaip 42 metų Latvijos pilietį A. Vabiką. Remiantis informacija jo paskyrose socialiniuose tinkluose, jis mokėsi Rygos gimnazijoje, o dabar gyvena Ciuriche, Šveicarijoje. 

Konfliktas įvyko spalio 13 d. traukinyje, važiavusiame iš Interlakeno į Špycą. 

O. Dudnyk keliavo su vyru ir vienerių metų ir 10 mėnesių sūnumi. Konfliktas prasidėjo, kai rusas išgirdo ją kalbantis su vyru ukrainietiškai. Jos vyras gimė Šveicarijoje, turi Šveicarijos pilietybę ir supranta ukrainietiškai, jo tėvai kilę iš Baltarusijos. 

Rusas užsipuolė šeimą ir grasino sumušti vaiką, rodo vaizdo įrašas. 

„Jūs prieš rusus. Aš esu rusas. Mes jus išžudysim, visus iki vieno!“ – keikdamasis šaukė A. Vabikas.

O. Dudnyk nufilmavo incidentą ir paskelbė įrašą socialiniuose tinkluose bei parašė, kad jame matyti „visi prieš mus nukreipti grasinimai, manipuliacijos ir agresija“. 

Vaizdo įraše matyti, kaip agresyvus rusas su keiksmais reikalauja, kad šeima ištrintų įrašą, ir rodo nepadorius gestus. „Mes šaudome tokius kaip jūs“, – šaukė A. Vabikas, reikalavo, kad vyras parodytų savo šveicarišką pasą ir tvirtino pats esąs šveicaras, vienu metu paklausė, kodėl šeimos tėvas „ne apkasuose“. 

O. Dudnyk filmuojant, užpuolikas išmušė jai iš rankų telefoną. Jos vyras jį atstūmė. Tada kilo muštynės ir buvo iškviesta policija, feisbuke parašė O. Dudnyk. 

Incidentą užfiksavo traukinio stebėjimo kameros. Liudytojų iškviesta policija laukė jo dalyvių ant platformos. Užpuolikas mėgino pasislėpti traukinyje, tačiau policija jį sulaikė, parašė O. Dudnyk.

Per pokalbį su teisėsaugos pareigūnais rusas pareikalavo, kad šeima sumokėtų 10 tūkst. Šveicarijos frankų, kad jis nepateiktų prieš juos skundo. Pasak O. Dudnyk, jis arogantiškai elgėsi su policijos pareigūnais ir toliau gėrė alkoholį. Policija paėmė visų dokumentus ir liepė laukti, kol bus ištirtos incidento aplinkybės. 

Berno kantono policija patvirtino incidentą. Policija taip pat sakė, kad šeimos tėvas turi palaukti traukinio kamerų vaizdo įrašų ir jam bus skirta bauda už rusakalbiui per muštynes padarytą kūno sužalojimą. 

Pasak O. Dudnyk, Šveicarijos policija „reaguoja vangiai“ ir dar nesiėmė veiksmų. Šeima planuoja kreiptis į prokurorus. 

Ukrainos užsienio reikalų ministerijos atstovas Heorhijus Tychyjus vaizdo įrašą pavadino „siaubingu“ ir „nepriimtinu“, kupinu „neapykantos kalbos ir etninės neapykantos“. Toks elgesys negali būti toleruojamas, sakė jis. Ukraina paprašė Šveicarijos valdžios ištirti įvykį ir patraukti kaltininkus atsakomybėn. 

