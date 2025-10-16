Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Lietuva > Kriminalai

Prie vairo – girtas kariuomenės instruktorius: įpūtė 2,28 prom.

2025-10-16 08:37 / šaltinis: ELTA
2025-10-16 08:37

 Kaune neblaivus prie vairo sustabdytas kariuomenės instruktorius, jam gresia baudžiamoji atsakomybė.

Jaunesniųjų karininkų vadų mokymus baigusių absolventų leitenanto laipsnio suteikimo ceremonija. ELTA / Ervin Rauluševičius

 Kaune neblaivus prie vairo sustabdytas kariuomenės instruktorius, jam gresia baudžiamoji atsakomybė.

0

Kaip pranešė Policijos departamentas, trečiadienio vakarą, apie 20 val., 9-ojo Forto gatvėje buvo sustabdytas nuosavas automobilis „Toyota Avensis“.

Jį neblaivus (2,28 prom.) ne tarnybos metu vairavo Lietuvos kariuomenės vyresnysis instruktorius (gim. 1985 m.). 

Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl vairavimo išgėrus. 

Tas, kas vairavo motorinę transporto priemonę būdamas neblaivus, kai jam nustatytas 1,51 ir daugiau promilių neblaivumas, baudžiamas bauda arba areštu, arba laisvės atėmimu iki vienerių metų. Iš tokių vairuotojų teismai konfiskuoja automobilius.

