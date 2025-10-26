Kurdų PKK pareiškė, kad išveda visas savo pajėgas iš Turkijos į Šiaurės Iraką

„Įgyvendiname visų savo pajėgų išvedimą iš Turkijos“, – pareiškime, perskaitytame Šiaurės Irake esančioje Kandilio vietovėje, sakė PKK.
Apie tai pranešė ceremonijoje dalyvavęs naujienų agentūros AFP žurnalistas.
PKK paskelbė nuotrauką, kurioje matyti iš Turkijęs išvykę 25 kovotojai, įskaitant aštuonias moteris.
PKK, kuri gegužę oficialiai paskelbė paliaubas su Turkija po daugiau kaip keturis dešimtmečius trukusios kovos, šiuo metu pereina nuo ginkluoto sukilimo prie demokratinės politikos, siekdama užbaigti vieną iš ilgiausių konfliktų regione, pareikalavusį apie 50 tūkst. žmonių gyvybių.
Tačiau ji paragino Turkiją imtis būtinų žingsnių, kad būtų paspartintas prieš metus prasidėjęs procesas, kai Ankara netikėtai ištiesė simbolinę „alyvmedžio šakelę“ kalinamam PKK įkūrėjui Abdullah Ocalano.
„Teisiniai ir politiniai žingsniai, kurių reikalauja procesas (...), ir laisvės bei demokratinės integracijos įstatymai, būtini norint dalyvauti demokratinėje politikoje, turi būti įgyvendinti nedelsiant“, – sakoma PKK pranešime.
PKK pareiškė norinti tęsti demokratinę kovą už kurdų mažumos teisių gynimą, laikydamasi istorinio A. Ocalano raginimo.
Liepą PKK kovotojai surengė simbolinę ceremoniją kalnuotame Irako Kurdistane, kurios metu sunaikino pirmąją ginklų dalį, o Turkija tai pavadino „negrįžtamu lūžio tašku“.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!